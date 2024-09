Lazza: “Locura” è il secondo album più ascoltato al mondo

A pochi giorni dal suo esordio il nuovo album di Lazza,”Locura”, è secondo nella nella Spotify Global Chart, ma non mancano le polemiche.

Con il suo ultimo progetto, “Locura“, Lazza ha battuto ogni record scalando rapidamente le classifiche fino ad assicurarsi il secondo posto nella Spotify Global Chart, subito dopo “Mixtape Pluto” di Future. Il successo del rapper milanese, però, rischia di essere oscurato da recenti polemiche: secondo alcuni rapper i pezzi del disco di Lazza avrebbero una forte somiglianza con loro canzoni.

“Locura”: da Laura Pausini a Sfera Ebbasta

Il successo internazionale di “Locura” non avrebbe potuto essere completo senza le radici italiane che caratterizzano profondamente il disco. La collaborazione con Laura Pausini in “Zeri in più (Locura)” rappresenta un punto di incontro tra generi e generazioni musicali differenti, un duetto che ha sorpreso favorevolmente non solo i fan di Lazza, ma anche quelli della cantante, riconosciuta a livello internazionale.

Questo brano, insieme ad altri nove presenti nell’album, ha dominato la Top 50 di Spotify Italia, dimostrando come “Locura” abbia saputo catturare l’essenza del gusto musicale italiano contemporaneo, con la partecipazione di nomi noti come Sfera Ebbasta, che ha contribuito alla traccia “Fentanyl“.

Polemiche e similitudini: il dibattito sui social

Nonostante il successo indiscutibile, “Locura” non è esente da critiche. Soprattutto sulle piattaforme social come Instagram e TikTok, è sorta una discussione riguardo la somiglianza di alcune produzioni del disco, affidate a Drillionaire, con brani di altri artisti noti.

L’attenzione si è concentrata su possibili analogie che spaziano dal rap al trap, suscitando reazioni da parte di artisti come Shiva, Guè e Sfera Ebbasta, che hanno evidenziato similitudini tra alcuni brani di “Locura” e le loro opere. Queste polemiche aprono una riflessione sull’originalità nell’era della produzione musicale digitale, un tema che attende ancora risposte concrete da parte degli interessati.