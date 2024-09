Laura Pausini annuncia il nuovo singolo con un cambio di look

Laura Pausini ha annunciato l’uscita di “Ciao/Chao”, il nuovo singolo scritto con Sam Smith, e per l’occasione si è fatta bionda!

Questa mattina i fan di Laura Pausini si sono trovati davanti a qualcosa di totalmente inaspettato. La cantante ha annunciato l’uscita di “Ciao/Chao“, la sua nuova canzone scritta con Sam Smith, postando su Instagram delle foto in cui appare con i capelli biondo platino.

Una novità assoluta per la popstar che da sempre è caratterizzata da una lucente chioma corvina. Ma Laura non è la prima artista che opta per un cambio di look radicale in occasione del lancio di una novità artistica. Anche Elodie, quest’estate, aveva detto addio ai suoi colori scuri in occasione dell’usicra di “Black Nirvana”.

Laura Pausini incontra Sam Smith

Il brano “Ciao/Chao“, che vedrà la luce il 27 settembre, rappresenta una collaborazione di spicco nel panorama musicale attuale, essendo frutto del lavoro congiunto di artisti di calibro internazionale. Oltre a Laura Pausini e a suo marito Paolo Carta, tra gli autori figura infatti Sam Smith, celebre per successi globali quali “Stay with me” e “Too Good at Goodbyes”, nonché vincitore di premi prestigiosi come il Golden Globe e l’Oscar per la miglior canzone.

A completare il team ci sono Fraser T Smith, noto per il suo lavoro con Adele, il cantautore italiano Antonio Di Martino e la cantautrice Anice. Questo mix di talenti promette di portare a un risultato musicale di grande interesse.

La collaborazione con Lazza

Il lancio di “Ciao” segue il successo del brano “Zeri in più (Locura)”, nato dalla collaborazione tra Laura Pausini e il rapper milanese Lazza, contenuto nell’ultimo album di quest’ultimo. Questa canzone ha ottenuto un vasto successo, posizionandosi in breve tempo in vetta alle classifiche di Spotify.

La partecipazione di Pausini in un contesto musicale apparentemente distante dal suo stile abituale ha rappresentato una piacevole sorpresa per l’industria musicale e i fan, confermando la sua capacità di rinnovamento e sperimentazione.