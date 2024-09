Lady Gaga: in arrivo “Harlequin”, il nuovo album ispirato a Joker

Lady Gaga ha sorpreso tutti con un annuncio inatteso: venerdì 11 settembre uscirà “Harlequin”, il suo nuovo album.

Senza alcun preavviso, ieri sera Lady Gaga ha annunciato che questo venerdì 27 settembre uscirà il suo nuovo album ispirato a Joker intitolato “Harlequin”. Scopriamo tutti i dettagli sull’ultimo lavoro discografico della popstar!

Lady Gaga: l’annuncio del nuovo album

L’annuncio è stato fatto dalla stessa cantante tramite un post pubblicato su Instagram. Come la stessa artista ha dichiarato sui social, il suo nuovo disco si intreccia strettamente al film e alla colonna sonora di “Joker – Folie à Deux“, in cui Gaga recita nel ruolo della protagonista. Poco fa la popstar ha nche pubblicato una preview del video di un nuovo brano, tratto da ‘Harlequin‘ e girato al Museo Louvre di Parigi.

Questo nuovo album di Lady Gaga segna un punto d’incontro tra musica e narrazione cinematografica, dove le tracce del disco si presentano come una rielaborazione di pezzi della colonna sonora originale del film. La decisione di lanciare l’album poco prima dell’uscita della pellicola, prevista per il 4 ottobre, sottolinea la stretta simbiosi tra i due progetti artistici.

Un duplice progetto artistico

Con brani che spaziano da “Good Morning” a “That’s Life“, passando per “The Joker” e “Folie à deux“, l’album “Harlequin” si presenta come un insieme stili musicali e citazioni cinematografiche. L’anticipazione della tracklist ha già scatenato curiosità e speculazioni sui modi in cui Lady Gaga abbia inteso omaggiare il film e il suo personaggio.

L’uscita di “Harlequin” rappresenta solamente una parte del piano artistico di Lady Gaga per il futuro prossimo. La stessa artista ha infatti rivelato che a seguire sarà pubblicato un altro album, registrato in studio, attualmente noto con il nome provvisorio di “Lg7“. Questo progetto, distinto ma sicuramente influenzato dal precedente, ci regalerà il primo singolo già in ottobre, dimostrando la prolificità e la versatilità di Gaga nel navigare tra generi diversi e sperimentare con nuove sonorità.