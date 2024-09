Benji & Fede tornano con un nuovo singolo e un nuovo album

Dopo il successo di “Musica Animale”, Benji e Fede hanno annunciato sia l’uscita di un nuovo singolo che quella di un nuovo album.

Nel panorama musicale italiano, novità entusiasmanti si affacciano all’orizzonte grazie a Benji & Fede, il duo composto da Benjamin Mascolo e Federico Rossi. Il gruppo ha rivelato nuovi dettagli sul loro singolo appena pubblicato, “Estate Punk“, e sull’imminente uscita album “REWIND“.

Il ritorno della coppia sulla scena musicale è stato celebrato con grande entusiasmo, segnando un nuovo capitolo nella loro carriera dopo aver annunciato una reunion che ha fatto fervere l’interesse del pubblico.

Un viaggio chiamato “REWIND”

L’album “REWIND” rappresenta per Benji & Fede non solo un ritorno alle scene dopo il loro temporaneo distacco, ma anche un’occasione per riflettere sul loro percorso, sia musicale che personale. Attraverso i social, hanno condiviso la copertina del loro progetto: una composizione ricca di simbolismi legati alla loro storia, dagli innocenti giochi d’infanzia agli iconici momenti condivisi sul palco.

L’orologio che segna le 20:05, un riferimento diretto al titolo del loro primo album, e l’immagine dell’ultimo concerto all’Arena di Verona, sono solo alcune delle immagini che compongono questo mosaico di ricordi. Benji & Fede raccontano che: “REWIND è un viaggio che inizia dal guardarsi indietro per ritrovarsi e poi ripartire più consapevoli, in virtù di quello che siamo stati e possiamo ancora essere“.

“Estate Punk”: un singolo carico di nostalgia

Parlando del singolo “Estate Punk“, il duo ha dichiarato: “Questa “Estate Punk” che abbiamo vissuto, ci è servita a diventare più maturi artisticamente ed umanamente ed è stato come conoscerci di nuovo per la prima volta“. Un’ode alla maturazione personale e artistica, come affermato dagli stessi Benji & Fede, “Estate Punk” è la colonna sonora di un’estate indimenticabile che ha segnato il loro percorso umano e creativo.