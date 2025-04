Nuovo amore per Fedez? Un video mostra il rapper che bacia appassionatamente una ragazza mora durante una serata in discoteca.

Fedez continua a far parlare di se. Dopo lo spoiler del suo nuovo brano che potrebbe uscire presto, il rapper è stato avvistato in una discoteca di Montecarlo intento a scambiarsi appassionate effusioni con una ragazza mora con i capelli corti. Il flirt tra i due è stato ripreso in un video diffuso sui social: scopriamo tutti i dettagli.

Fedez: avvistamento con una nuova ragazza

Archiviata definitivamente la storia con Chiara Ferragni e messa da parte, almeno per il momento, anche quella con Angelica Montini, Fedez è pronto a lanciarsi in nuove avventure amorose. In un video diffuso online dal settimanale Chi, il rapper è stato paparazzato in una nota discoteca di Montecarlo in compagnia di una donna misteriosa.

Fedez in ginocchio durante il Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Tra danze e sguardi, i due sono stati fotografati in atteggiamenti intimi. Nel video pubblicato dal magazine Fedez e la donna si stanno inequivocabilmente scambiando dei baci. Ma chi è la ragazza del mistero? “Caschetto nero, abito lungo rosso, e baci interminabili” – sono gli unici dettagli rivelati da Chi, che però ha ricostruito la dinamica del loro incontro.

L’incontro con la ragazza misteriosa

Secondo quanto rivelato dal settimanale, il video risalirebbe allo scorso fine settimana. Fedez avrebbe infatti trascorso il weekend a Montecarlo in compagnia di alcuni amici e il 12 aprile avrebbe trascorso la prima parte della serata nel locale del suo amico Leonardo Del Vecchio. Poi il gruppo si sarebbe spostato in una discoteca.

Ed è proprio lì che Federico avrebbe conosciuto la ragazza misteriosa. Tra i due sembra essere subito scattata la scintilla e dopo pochi minuti di conoscenza avrebbero iniziato a ballare scambiandosi baci e carezze. Si tratta dell’ennesimo flirt senza futuro del rapper o questa volta si tratta di qualcosa di più serio?