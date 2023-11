Ospiti a “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, presenti in studio Elodie insieme a Beppe Grillo e Francesco Guccini.

Durante la quinta puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 12 novembre, Fabio Fazio ha accolto in studio diversi personaggi di un certo calibro portando avanti il successo del talk show. Tra questi, torna in tv Beppe Grillo – comico e fondatore del Movimento 5 Stelle – come anche Elodie, in vetta alle classifiche radio con il nuovo singolo A fari spenti, estratto dal clubtape Red Light.

Elodie: la verità sulla foto nuda

Insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e Ornella Vanoni, il conduttore di “Che tempo Che Fa” ha invitato alcuni ospiti d’eccezione a raccontarsi.

Durante la puntata del 12 novembre, in onda su Nove e in streaming su Discovery+, Elodie è tornata a parlare delle suo nudo che ha scatenato la furia degli haters. Con un look total black dentro un abito a rete, l’artista chiarisce la questione che ha fatto scalpore nelle ultime settimane.

La cantante – protagonista nelle prossime settimane del tour “Elodie Show 2023” – dichiara: “A me piace l’idea di dare fastidio senza fare niente di male. Quello che mi rende davvero felice è essere libera di essere me stessa, sia i lati oscuri, che quelli più luminosi“.

Il ritorno al cinema: “Vorrei provare”

Trapela una novità per la carriera artistica di Elodie, reduce già da grandissimi successi discografici. Fabio Fazio le chiede se ha avuto altre proposte cinematografiche, e la risposta della pop star annuncia il suo possibile ritorno al cinema.

“Sì. Ne sto valutando una… devo studiare tanto. Però vorrei provare“, risponde l’artista riferendosi ad una sua probabile collaborazione come protagonista in un nuovo film. Il ruolo che le è stato proposto è molto lontano dalla sua personalità, motivo per cui dovrebbe esercitarsi particolarmente per una buona riuscita.

Una situazione nettamente diversa dalla sua interpretazione di Marilena Camporeale, nel film Ti mangio il cuore, in cui Elodie si è ritrovata molto dal punto di vista caratteriale.

