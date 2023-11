Dopo la bufera scatenata per il suo addio al talent, SamuSpina torna a parlare sui social della vicenda degli ultimi giorni.

Dopo solo due settimane dal suo ingresso nella scuola di Amici, SamuSpina ha deciso di mollare la presa: “Non è la mia strada”. La sua decisione ha scatenato un polverone sia dentro che fuori dal talent, spingendo l’artista ad allontanarsi dalle critiche. Ma oggi torna sui social per parlare di quanto successo.

SamuSpina lascia la scuola di Amici

Il 6 novembre, il cantautore 23enne SamuSpina ha deciso di abbandonare la scuola di Maria De Filippi. Era entrato solo due settimane prima, ma la pressione è stata troppa per riuscire a sfidare sé stesso fino alla fine.

Confrontandosi anche con la sua coach, Anna Pettinelli, Samuele si mostra privo di dubbi: “Io da quando sono entrato avevo le idee chiare, volevo far capire alle persone quello che sono stati questi anni per me. Portare in luce i miei singoli, la mia scrittura”.

Tuttavia, il 23enne ammette: “Non mi sento me stesso, nel contesto giusto e nel percorso giusto per me”. “So quanto è forte questa scuola e quanto mi stava già dando in queste due settimane passate, però ho paura che non sia la mia strada“, aggiunge. Prima di lasciare definitivamente la scuola, De Filippi ha invitato Samuele a cantare il suo inedito 2 Star.

Il ritorno sui social: “Una crescita a livello umano”

Dopo qualche giorno lontano dalla scuola di Amici, SamuSpina decide di tornare a parlare di quanto successo, che ha lasciato il pubblico con diverse domande senza risposta.

Con un video postato su Instagram, il cantautore parla ai suoi followers facendo il punto della situazione: “Sono tornato a casa e volevo spendere due parole su quanto successo negli ultimi giorni. Mi sono reso conto che c’è ancora tanto lavoro da fare, imparare soprattutto focalizzare meglio le dinamiche intorno a me. Pensavo di avere gli strumenti giusti per affrontare questo percorso ma così non è stato. Sono consapevole del fatto che è stata una crescita sia a livello umano che artistico molto bella”.

Poi Samuele continua spiegando di essere sempre e comunque “grato dell’opportunità che ho avuto e ricevuto. Sono molto contento di ciò. Grazie anche agli allievi e al team del programma”.

Poi conclude dicendo: “Ho ricevuto messaggi stupendi. Credo che capire i propri limiti sia una delle più grandi sfide della vita, molte volte lo si capisce in cameretta altre davanti milioni di persone. Ed è quello che è successo a me, ma questo non mi fermerà, non vedo l’ora di fare nuova musica“.

Adesso quello che ci si chiede è: sarà SpaceHippiezz a prendere il suo posto? Proprio dopo aver perso la sfida contro il cantante vincitore.

Riproduzione riservata © 2023 - NM