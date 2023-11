Stravince l’ex membro dei One Direction: una ricerca aggiudica a Harry Styles il titolo di più sexy del mondo.

Se People ha definito il 57enne Patrick Dempsey come l’uomo più sexy del mondo, a scalare la classifica nel mondo della musica è Harry Styles. E’ stata la stessa rivista a definire il musicista come il “Sexiest Musician Alive”.

Harry Style, il musicista più sexy del mondo

Già lo scorso anno Harry Styles era stato definito come l’uomo più bello del mondo. Un riconoscimento rinnovato anche quest’anno, che pone l’ex membro dei One Direction in vetta alla sexy classifica.

Il cantante stravince nell’elenco riservato al mondo della musica, superando anche Usher, Bab Bunny e Lenny Kravitz.

Harry Styles voted ‘Sexiest Musician’ in PEOPLE Magazine readers’ poll. pic.twitter.com/EcdaAMs1qb — Pop Crave (@PopCrave) November 8, 2023

Chi vince nelle altre classifiche?

Per ogni settore, la rivista People ha riconosciuto l’uomo più sexy in assoluto. Tra gli attori più noti, vince la classifica Patrick Dempsey, il celebre “Dottr Stranamore” nella serie Grey’s Anatomy. Lo scorso anno, invece, ad accaparrarsi il titolo fu Chris Evans.

Per quanto riguarda le Serie TV, James Marsden sarebbe l’uomo più bello. Chris Hemsworth vince per la categoria Blockbuster, mentre Trevis Kelce è stato definito come l’atleta più sexy al mondo. Mark Consuelos è in vetta per la categoria Morning Show Host, e ancora Pierce Brosnan è il nonno più sexy.

Un riconoscimento speciale va a Pedro Pascal, nella sua versione più sexy mentre è in atteggiamenti teneri con il suo cane. Il “Ragazzo divertente più sexy” per People è Trevor Noah, mentre – dopo il successo del film Barbie, Ryan Gosling è stato proclamato il “Sexiest Ken”.

Tra i “Neo Papà più sexy” abbiamo Tom Hiddleston, mentre Jalen Noble vince il titolo di “Sexiest TikTok Star”. Quest’anno il “Sexiest Podcast Host” è Taylor Lautner, e infine il “Sexiest Guy You’re Streaming Due to the Strike” è Jensen Ackles.

Riproduzione riservata © 2023 - NM