Tutte le curiosità su Lenny Kravitz, ospite della finale di Champions League

Alla scoperta di Lenny Kravitz: dal banco del pesce al lampadario disegnato per Swarowski passando per Duke Ellington e… Angelina Jolie.

Leonard Albert Kravitz (New York, 26 maggio 1964 sotto il segno dei Gemelli), meglio conosciuto come Lenny Kravitz, è considerato come uno dei cantanti più influenti della musica contemporanea. Il suo timbro di voce inconfondibile e il suo ritmo hanno conquistato milioni di persone.

Eppure anche per Romeo Blue, primo nome d’arte scelto dal cantante, la strada verso il successo è stata decisamente difficile… e ricca di curiosità. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua incredibile carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Lenny Kravitz: biografia e carriera

Personaggio decisamente eclettico, Lenny Kravitz cresce con una smisurata passione per la musica. Sembra che il suo primo ‘incontro’ con l’arte delle sette note sia avvenuto intorno ai cinque anni, quando a dargli una prima e rudimentale lezione di pianoforte sarebbe stato addirittura Duke Ellington, o meglio Edward Kennedy “Duke” Ellington, noto direttore d’orchestra e compositore statunitense, un mito assoluto della storia del jazz.

Lenny prosegue la sua carriera da musicista in erba suonando una batteria improvvisata fatta di pentole, entra nel coro della Metropolitan Opera e… ai tempi delle medie si presenta a scuola travestito da Gene Simmons. Difficile trovare un fan dei KISS più sfegatato di lui.

La musica, come noto, è una passione che spesso non paga (economicamente parlando). Ai tempi del liceo, particolarmente prolifico dal punto di vista musicale visto che tra i compagni di Lenny Kravitz c’era un certo Slash dei Guns N’ Roses, il futuro erede di Hendrix si guadagnava da vivere lavorando al mercato del pesce. A lui spettava l’arduo compito di sventrare e friggere. L’ascesa sarà però repentina e lo ripagherà di tutti i sacrifici.

Vincitore per quattro anni consecutivi del Grammy come Best Male Rock Vocal Performance, record non da poco nella carriera del cantante, Lenny Kravitz è anche un collezionista: tra i suoi pezzi pregiati la console da registrazione Redd 37 dei Beatles.

E se non avesse fatto il cantante? In pochi sanno che Lenny ha la passione del design: ha aperto un’azienda tutta sua e ha disegnato un lampadario per Swarowski. Anche la moda, fra le altre cose, è una sua grande passione, e infatti spesso l’artista viene paparazzato a causa dei suoi look eccentrici e degni di nota.

Cosa fa oggi Lenny Kravitz

Tornato prepotentemente al mondo della musica nel 2023, ha fatto scalpore per il video di TK421, in cui si mostra senza veli e con un fisico decisamente in forma, ma nello stesso tempo ha collaborato con la dj Peggy Gou e ha annunciato l’arrivo di un nuovo album.

Qualche mese di attesa, e sul disco sono stati svelati ulteriori dettagli. S’intitola Blue Electric Light, ed è stato pubblicato il 24 maggio 2024, anticipato dai singoli TK421 e Human.

Lenny Kravitz: la discografia in studio

1989 – Let Love Rule

1991 – Mama Said

1993 – Are You Gonna Go My Way

1995 – Circus

1998 – 5

2001 – Lenny

2004 – Baptism

2008 – It Is Time for a Love Revolution

2011 – Black and White America

2014 – Strut

2018 – Raise Vibration

2024 – Blue Electric Light

La vita privata di Lenny Kravitz: moglie e figli

Per molti anni moglie di Lenny Kravitz è stata l’attrice Lisa Bonet, resa famosa dal telefilm I Robinson. I due sono stati coinquilini in California e si sono sposati nel 1987. A distanza di un anno la coppia vivrà la nascita di Zoe Isabella Kravitz.

Proprio Lisa ha scommesso sul talento di suo marito, che all’epoca si presentava con il nome d’arte Romeo Blue, e lo ha aiutato a incidere il suo primo album. I due, poi, si sono separati nel 1993. Tra le relazioni illustri di Lenny spicca quella con Nicole Kidman: proprio al lei è dedicata la canzone Lady.

Ma la vita sentimentale di Kravitz è in realtà ben più ampia. Il suo primo vero amore è stata infatti la cantante Teena Maria. Dopo di lei, e prima di Lisa, ha avuto una storia con Tisha Campbell, diventata poi attrice. Per un periodo ha avuto una storia con Madonna, ha frequentato Kylie Minogue e per cinque anni è stato immortalato con Vanessa Paradis.

Tutto qui? Assolutamente no. Prima del 2000 ha avuto una relazione con Natalie Imbruglia, prima ancora di Nicole Kidman. Successivamente ha frequentato la brasiliana Isis Arruda, per poi iniziare relazioni di breve entità con Marisa Tomei e Michelle Rodriguez.

In tutto questo prendi e lascia, ha collezionato anche una serie di flirt con tante modelle. Ricordiamo Kate Moss, Adriana Lima, Ananda Lewis, Ekaterina Kovalyova, Lucilla Godoy, Natalia Subtil, Barbara Fialho e secondo alcune voci anche la grande amica Naomi Campbell. La sua ultima relazione dovrebbe essere invece quella con Nadine Koupaei.

Nel 2024 però Lenny ha stupito tutti. In occasione dei suoi primi 60 anni ha dichiarato di essere single da ben nove anni: “Stavo un playboy, è stata una scelta spirituale“.

Sai che…

– Ma cosa mangia Lenny Kravitz, si chiedono in molti visto anche il suo stato di ‘conservazione’ clamoroso. Non tutti sanno però che la rockstar è vegana. Mangia soprattutto verdure, broccoli, lattuga e cavolo, mentre evita in assoluto lo zucchero. Inoltre si alimenta quasi esclusivamente con i prodotti del suo giardino.

– Lenny ha diverse case, ma passa la maggior parte del tempo in quella alle Bahamas.

– Il suo genere di musica è rock, pop, R&B e non solo. Nella sua carriera ha provato ogni genere, piegandolo al proprio stile.

– Lenny Kravitz è stato il grande ospite musicale della finale di Champions League 2024.

– C’è chi si chiede perché Kravitz si sia lasciato con Lisa Bonet. Secondo lui perché erano troppo giovani per gestire la relazione, ma altre tesi parlano di un suo tradimento.

– Lenny si è potuto concedere il lusso di dire ‘no’ ad Angelina Jolie che si era proposta come protagonista per il video di Stand By My Woman.

– Ha lavorato anche come attore, soprattutto in film come Zoolander e Hunger Games, dimostrando di avere un talento estremamente versatile.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Lenny Kravitz ha un account ufficiale da milioni e milioni di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Lenny Kravitz, ecco una playlist presente su Spotify: