SLF: la carriera e le curiosità sui Solo La Fam, il collettivo napoletano protagonista al Radio Zeta Future Live.

Prendi cinque dei migliori rapper della scena partenopea, mettili insieme e avrai, probabilmente, uno dei collettivi più pirotecnici del nostro hip hop. Lo hanno dimostrato in questi anni gli SLF, acronimo che sta per Solo La Fam, una crew che sta cambiando le carte del mondo del rap italiano. Andiamo a scoprire alcune curiosità su di loro e sulla loro carriera.

Chi sono SLF: membri e nomi

Partiamo dalle basi, perché gli SLF non sono certo un gruppo composto da emergenti senza grande esperienza. A formare questo collettivo, che negli ultimi anni si è fatto notare sia con brani lanciati individualmente che in coppia o come crew sono rapper del calibro di MV Killa, Lele Blade, Vale Lambo, Yung Snapp e Niko Beatz.

Emersi con i singoli Ready e Travesuras, si sono fatti apprezzare con la pubblicazione di We the Squad – SLF Mixtape Vol. 1. Formazione in grado di mettere insieme l’eredità che tutti e cinque i rapper si portano dietro dalle rispettive esperienze, si sono posti l’obiettivo di far evolvere la scena hip hop. E in parte ci sono già riusciti.

Il successo del progetto è stato infatti immediato, grazie anche alla collaborazione di alcuni amici, da Geolier a Fabri Fibra, uno dei primi a credere in loro. Senza l’ansia dei numeri, senza alcun tipo di limite imposto, sono riusciti a farsi strada fino ad arrivare ai palcoscenici del mainstream, senza mai perdere identità.

Cosa fanno oggi

Nel 2024, in vista dell’estate, hanno pubblicato il nuovo singolo Replay, presentato anche attraverso la partecipazione ad alcuni degli eventi più importanti dell’estate, tra cui il Radio Zeta Future Hits Live 2024.

Sai che…

– Il nome Solo La Fam sta ovviamente per “solo la famiglia”.

– Lele Blade, Vale Lambo e Yung Snapp formano anche il trio de Le Tre Scimmie.

– Non sappiamo se tutti e cinque i rapper siano rimasti a vivere a Napoli o meno.

– Non conosciamo il suo patrimonio né i suoi guadagni.

– Su Instagram gli SLF ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower, anche su TikTok ha un account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni degli SLF, ecco una playlist presente su Spotify: