Tutte le curiosità su Il Pagante, il gruppo di Settimana bianca e Spingere

Il Pagante: componenti e carriera del gruppo di musica pop ed elettronica milanese arrivato al successo grazie a canzoni come Pettinero e Portofino.

Con il nome Il Pagante si fa riferimento a uno dei gruppi più amati tra quelli nati nei club milanesi negli anni Duemiladieci. Una formazione che fonde accenni melodici pop e basi elettroniche piuttosto secche, e che è riuscita a ritagliarsi il proprio spazio anche nella rotazione radiofonica a livello nazionale e mainstream. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Chi è Il Pagante: carriera e componenti

Il Pagante al momento è un duo formato da Brancar (Roberta Branchini) ed Eddy Veerus (Edoardo Cremona).

Il progetto Il Pagante nasce nel 2010 come pagina Facebook incentrata sull’ironizzare sugli stili di vita dei milanesi, in particolar modo sui PR, chiamati nel gergo i paganti, appunto. I fondatori sono stati Giordano Cremona (Kremont di Merk & Kremont), Guglielmo Panzera e Alfredo Tomasi, cui si sono aggiunte presto due cantanti, Roberta Branchini e Federica Napoli.

Concerto

Nel giro di pochi anni i ragazzi decidono di mettere in musica i post che pubblicano e nel 2012 danno alle stampe il loro primo singolo, Entro in pass, prodotto da Federico Mercuri (ovvero Merk). Con il passaparola, iniziano a riscuotere un discreto successo nel milanese. A inizio 2014 lanciano un altro brano, Pettinero, l’ultimo prima della firma con la Warner. Con la major pubblicano come primo brano Faccio After:

Diventati una realtà importante nell’ambito della musica da club italiana, lanciano nel 2016 il brano La shampista, che richiama il successo degli 883 La regina del Celebrità. Pubblicano quindi il primo album, Entro in pass, nello stesso anno, debuttando al terzo posto nella classifica FIMI.

La loro carriera prosegue nel 2018 la pubblicazione di un secondo album Paninaro 2.0, per Believe. Al suo interno sono presenti altri singoli molto amati della loro carriera, come Radical Chic.

Nel 2019 il gruppo dà alle stampe il proprio primo libro, Destinazione privè, pubblicato sotto lo pseudonimo di Johnny Il Pagante. Messa a curriculum anche una collaborazione con J-Ax e aver pubblicato un singolo nel 2020, Portofino, nel 2022 pubblicano il terzo album, Devastante, preceduto dal singolo Un pacco per te con Lorella Cuccarini.

Nonostante il successo inarrestabile, nel marzo del 2022 Federica decide di lasciare il gruppo. I restanti membri decidono però di andare comunque avanti come duo, con la partecipazione della stessa Federica in alcuni concerti di aprile per celebrare i primi 10 anni del progetto.

In molti in questo periodo si sono chiesti perché Federica Napoli abbia lasciato Il Pagante. La risposta è che la cantante ha voluto prendersi cura di sé e ha cominciato un percorso di psicoterapia per risolvere gli attacchi di panico di cui era diventata sempre più spesso vittima.

Cosa fa oggi Il Pagante

Nella nuova veste di duo e non più di trio Il Pagante ha pubblicato nel 2023 il singolo Poveri mai, seguito da Cerveza, e nel gennaio 2024 ha collaborato per la prima volta con il rapper VillaBanks nel brano Spingere.

La discografia in studio

2016 – Entro in pass

2018 – Paninaro 2.0

2022 – Devastante

Sai che…

– Inizialmente hanno rifiutato la corte di alcune major perché volevano continuare a fare musica per divertimento.

– Nei video dei loro successi è quasi sempre presente una guest star. Per esempio, in Faccio After compare anche Guè, mentre in Settimana bianca appare Massimo Boldi.

– Nel 2016 pubblicano il brano Bomber per il Campionato europeo di calcio.

– Su Instagram Il Pagante ha un account ufficiale seguito da tantissimi follower. Anche su TikTok Il Pagante ha un account da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Il Pagante, ecco una playlist presente su Spotify: