Giulia De Lellis fisico da urlo in spiaggia a Forte dei Marmi

Giulia De Lellis vive un’estate indimenticabile tra maternità, eventi glamour e un baby shower da favola, tutto sotto i riflettori.

Giulia De Lellis, nota influencer e imprenditrice romana, sta vivendo un periodo magico della sua vita. In attesa della sua prima figlia, Priscilla, con il compagno Tony Effe, Giulia non solo documenta gioiosamente la sua gravidanza sui social media, ma continua anche a destreggiarsi tra lavoro e vita privata.

La sua estate è caratterizzata da momenti di sano divertimento e partecipazione a eventi di alto profilo. Nonostante le temperature estive e la dolce attesa, Giulia non rinuncia al suo inconfondibile stile glamour, come dimostrato dal suo recente look premaman ispirato al mare. La celebrazione del baby shower per la piccola Priscilla è stata un ulteriore momento di gioia per la coppia, smentendo qualsiasi voce di crisi tra i due.

Moda e maternità: l’inconfondibile stile di Giulia

In attesa del suo primo figlio, Giulia De Lellis non rinuncia al suo spirito vivace e al suo amore per la moda. Nonostante le temperature elevate, l’influencer continua a mantenere il suo ritmo lavorativo frenetico, partecipando a eventi di prestigio. Recentemente, Giulia ha partecipato a un evento esclusivo firmato Guerlain a Forte dei Marmi, dimostrando ancora una volta il suo talento nel coniugare lavoro e piacere.

Per l’occasione, ha sfoggiato un look estivo che includeva un costume intero e un pareo in tonalità celeste, seguito da un bikini colorato e una bandana abbinata. Il pezzo forte è stato un lungo abito stampato di Emilio Pucci, perfetto per le serate estive, che ha reso protagonista il suo pancione sullo sfondo di un tramonto mozzafiato.

Un baby shower da sogno

Giulia De Lellis e Tony Effe, nonostante alcune voci di crisi, hanno dimostrato la loro unione perfetta durante il baby shower della loro futura figlia, Priscilla. L’evento, svoltosi a Roma, è stato organizzato con grande cura nei dettagli, in una location immersa nel verde con piscina.

Tra dolcetti personalizzati e gadget per la nascitura, gli invitati hanno celebrato l’arrivo della piccola in un’atmosfera di amore e allegria. La presenza di amici e familiari intimi ha reso l’evento ancora più speciale, sottolineando l’importanza della famiglia e dell’affetto in questo momento speciale della vita della coppia.

Giulia De Lellis e Tony Effe alla Milano Fashion Week – notiziemusica.it

Giulia De Lellis: una vita sotto i riflettori, tra successo professionale e momenti personali

Giulia De Lellis, già conosciuta per il suo successo come influencer e imprenditrice, continua a catturare l’attenzione dei media e dei fan. La sua capacità di coniugare vita privata e carriera è ammirata da molti, dimostrando che è possibile essere una donna di successo e al contempo vivere momenti personali significativi.

La sua presenza sui social media offre ai fan uno sguardo intimo sulla sua vita, mentre continua a partecipare a progetti di moda e bellezza. Con la nascita imminente di Priscilla, Giulia sta per iniziare un nuovo capitolo della sua vita, che promette di essere altrettanto emozionante e pieno di successi.