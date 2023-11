Sui social Eros pubblica una foto nella sua bella Roma, poi un pensiero ai suoi amici: “Il regalo più bello che abbia ricevuto”.

Tra ricordi e nostalgia, nelle scorse ore Eros Ramazzotti ha pubblicato una Instagram story che lo ritraeva nel quartiere Lamaro di Roma, in cui ha vissuto la sua giovinezza. Abbracciato alla sua compagna, Dalila Gelsomino, il cantante mostra il murale realizzato in suo onore dagli amici.

Finalmente a casa

Dopo anni vissuti in Franciacorta (Lombardia), Eros decide di fare ritorno a casa, la sua vera casa. Quella intrinseca di ricordi, di momenti spensierati in cui da giovane aveva condiviso amicizie, esperienze e piccoli attimi da non poter dimenticare.

Eccolo nella sua Roma, quella Roma che lo ha sempre accolto a braccia aperte. Con sé porta la sua compagna Dalila, mostrandole il suo “posto speciale”. In una storia su Instagram, la coppia si mostra sorridente e abbracciata.

Eros Ramazzotti è di nuovo nel suo quartiere di Lamaro, quello a cui dedicò anche una strofa di una celebre canzone: “Adesso tu”. Il testo infatti, a un certo punto cita “ai bordi di periferia, dove l’aria è popolare”.

Il murale dedicato ad Eros

Dopo una prima storia in cui mostra la Capitale con in sottofondo “Quanto sei bella Roma” di Antonello Venditti, Eros pubblica poi una foto che mostra una vista ancora più bella.

Il cantautore romano, mentre tiene in braccio la sua compagna, si trova davanti al grande murale che nel 2020 amici e residenti gli hanno dedicato. “Grazie amici miei, uno dei regali più belli che abbia ricevuto”, commenta Ramazzotti.

