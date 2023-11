Dalla camicia bianca al cappotto di Under the Cherry Moon: adesso i fan di tutto il mondo potranno accaparrarsi il guardaroba di Prince.

A partire dal 16 novembre, inizierà un’asta online organizzata da RR Auction, che mette in vendita il guardaroba di Prince celebrando l’icona della musica degli anni ’80 e ’90 e il suo celebre stile. Saranno presto disponibili oltre 200 pezzi indossati dall’artista di Purple Rain durante le sue performance.

Prince, un’icona da non dimenticare

I successi di Prince hanno fatto la storia della musica, con brani senza tempo che risuonano ancora oggi. Con Purple Rain, nel 1984, mandò il pubblico in delirio sfoggiando un look rigorosamente viola, tanto da essere soprannominato “His Purpleness”.

Ed è proprio attraverso il suo stile che possiamo ripercorrere la sua iconica carriera. Sperimentando diversi generi musicali – dal soul al funk, fino al jazz, al pop e al rock psichedelico – Prince ha sempre adeguato anche il suo guardaroba.

Nell’aprile del 2016, l’artista lascia un vuoto profondo sia tra i fan che nel mondo discografico, dopo la sua morte per overdose di farmaci oppiacei. Pochi mesi dopo, oltre alcuni capi a lui appartenuti, fu venduta anche la sua chitarra personalizzata, “Cloud”, per 700mila dollari.

Il guardaroba di Prince all’asta

Il collezionista Bertrand Brillois, come riporta il New York Times, ha cercato per circa 20 anni abiti e oggetti appartenenti all’artista, con l’intenzione di aprire un museo dedicato proprio alla moda di Prince. L’idea è stata accantonata dopo che Paisley Park fu trasformato in un museo. A quel punto, decise di mettere all’asta la sua preziosa collezione.

Come afferma Bobby Livingston, vicepresidente esecutivo di RR Auction che ha organizzato la vendita online The Fashion of Prince, “ogni nuovo progetto che usciva non solo cambiava la sua musica, ma anche il suo senso della moda e del design”.

La collezione dei capi più iconici

Un archivio raccolto minuziosamente dal collezionista parigino, che comprende una miriade di abiti e accessori del cantante scomparso. Parliamo di una selezione di 203 pezzi, tra cui c’è l’iconica camicia di seta bianca a collo alto con volant, maniche a sbuffo e bottoni in finta perla, indossata da Prince durante la 12° edizione degli American Music Awards nel 1985.

Tra i capi più iconici, figurano anche il cappotto di cashmere bianco, che Prince aveva realizzato su misura da un sarto a Nizza mentre girava il film “Under the Cherry Moon”, e il cappello con catena d’oro indossato sul palco del tour Act II del 1993.

Non potevano mancare i celebri guanti neri e viola di “Purple Rain”, come anche gli stivali blu con tacco risalente al suo tour Act I. Tra gli oggetti più inusuali dell’artista, ci sono inoltre campioni di tessuti tinti per i suoi tour, una nota scritta a mano con i cambi di guardaroba per il Nude Tour del 1990.

