Un matrimonio tenuto segreto fino all’ultimo. Benji convola a nozze con la fidanzata: il video è diventato virale.

L’artista modenese Benjamin Mascolo, ex membro del duo Benji & Fede, ha sposato la fidanzata Greta Cuoghi in una cerimonia super intima e privata. Nessun grande annuncio che anticipasse il loro matrimonio, che la coppia ha voluto tenere lontano dai riflettori.

Le nozze in segreto

Dopo tre anni d’amore con l’attrice Bella Thorne, Benji convola a nozze con il suo nuovo amore, Greta Cuoghi. Iniziando la loro relazione circa un anno fa, oggi la coppia si ritrova marito e moglie. Un annuncio che spiazza i fan, i quali sono stati tenuti all’oscuro di ogni dettaglio della cerimonia.

Il cantante e la sua fidanzata si sono sposati segretamente in Comune, con una cerimonia molto sobria. Il video su TikTok ripreso all’uscita della chiesa ha subito fatto il giro del web: lei in abito bianco – con pantalone e bouquet, mentre lui le portava il cappotto e la borsa.

Benji si racconta: “Mentivo a me stesso”

Un lieto fine per Benji dopo un periodo difficile vissuto dopo la rottura con Bella Thorne. “Per anni ho vissuto una doppia vita. Continuavo a mentire a me stesso, se non avessi raccontato tutto non sarei potuto andare avanti. Non volevo più mascherare le mie debolezze e le mie sicurezze. Mi sentivo sporco, questo peggiorava la situazione. Volevo togliermi il peso“, racconta il cantante.

Durante un’intervista a Fanpage.it però, nei giorni scorsi aveva annunciato apertamente: “Voglio sposare la ragazza che amo, la nostra è una relazione seria”. Un segno di assoluta ripresa al fianco della sua Greta, con cui l’artista ha trovato la tranquillità che cercava.

“Sono felice e molto geloso della mia vita: ho ritrovato gli amici, è il mio luogo sicuro. C’è un cerchio stretto di persone intorno a me, amo una ragazza, sogno di farmi una famiglia. Mi sono dato regole, mangio bene, faccio attività fisica e tutte le mattine rifacciamo il letto”, racconta adesso Benjamin con animo sereno.

Riproduzione riservata © 2023 - NM