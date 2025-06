Il Festival della Canzone Italiana potrebbe cambiare per sempre (e non svolgersi più a Sanremo): ecco la risposta della Rai.

Continua la polemica intorno al Festival della Canzone Italiana che ormai va avanti da diversi mesi. Dopo che il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli della Rai e del Comune di Sanremo, il futuro di quello che è da sempre conosciuto come il Festival di Sanremo sembra essere avvolto da un velo di incertezza. Durante la recente presentazione dei palinsesti Rai per il biennio 2025/2026 a Napoli, sono state condivise notizie riguardanti le prossime edizioni dell’evento, che potrebbero portare a dei cambiamenti storici.

Festival di Sanremo: un futuro incerto ma speranzoso

La Rai, emittente storica del Festival di Sanremo, attende con fiducia l’esito del bando e la risposta del Comune di Sanremo per quanto riguarda le edizioni future del festival. “Attendiamo l’esito del bando e la risposta del Comune e siamo fiduciosi.” -ha affermato l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, lasciando intendere che, indipendentemente dalle decisioni future, l’impegno dell’emittente nei confronti della manifestazione rimane incrollabile.

Teatro Ariston a Sanremo – www.notiziemusica.it

Secondo Rossi, il festival è intrinsecamente legato alla Rai, sia per la sua storia sia per le capacità produttive uniche dell’emittente, che ha permesso di trasformare l’evento in uno spettacolo di risonanza europea. “Dobbiamo dirlo, è difficile che in Europa ci siano broadcaster che siano in grado di mettere in piedi uno show come quello che ogni anno mettiamo in piedi al teatro Ariston” – ha aggiunto.

“La Rai farà un Festival”: le parole di Giampaolo Rossi

Rossi ha ulteriormente puntualizzato che il festival si terrà comunque, al Teatro Ariston o meno, ribadendo il concetto che “senza la Rai non esisterebbe il festival di Sanremo.” Questa dichiarazione evidenzia il ruolo cruciale che l’emittente ha giocato e continua a giocare nello sviluppo e nella realizzazione dell’evento.

L’amministratore delegato rilasciato una dichiarazione che suona quasi come una provocazione: “Deve essere chiara una cosa: la Rai farà un Festival, anche se non dovesse essere a Sanremo“. La macchina organizzativa per l’edizione 2026 è già in moto, con Carlo Conti confermato come direttore artistico e impegnato nell’organizzazione della parte editoriale e del nuovo regolamento.