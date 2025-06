Il rapper è rimasto coinvolto in uno spiacevole inconveniente a danno di un testimone nel privée del noto locale.

Fedez è tornato al centro del gossip, ma questa volta a causa di uno spiacevole inconveniente. Un testimone, infatti, ha raccontato di aver subìto un’aggressione da parte del rapper mentre si trovava all’interno del privée del Twiga, lo storico beach club di Forte dei Marmi, in Versilia.

Parla il testimone: “Lo denuncio”

La notizia è stata diffusa da Gabriele Parpiglia, esperto di gossip, il quale ha riportato le parole di M.G., testimone, nonché vittima del rapper. Egli, infatti, ha deciso di raccontare nel dettaglio quanto accaduto durante la serata al Twiga. Di seguito le sue parole:

“Ieri sera ero al Twiga nel privée dove c’era anche lui. Eravamo di fronte alla consolle e stavo facendo un video, una panoramica. Lui mi ha strappato il telefono dalle mani insultandomi e l’ha lanciato con una cattiveria. Gli avrà fatto fare un volo all’indietro di almeno 4 metri. Era fuori.“

Il racconto prosegue: “Ho cercato il telefono per tutto il locale e fortunatamente l’ha ritrovato un mio amico. Ho detto alla sua guardia del corpo, che si è scusata, che lo denuncio. Tutti i buttafuori del Twiga sanno quello che è successo e hanno detto che non è stato un bel momento. Ho mille testimoni“. Fedez a Sanremo 2025 notiziemusica.it

Il precedente con Naska

Seppur Fedez non abbia ancora rilasciato dichiarazioni in merito, quello raccontato da Parpiglia non sarebbe l’unico caso di diverbio in cui sarebbe rimasto coinvolto il rapper. Infatti, circa un anno fa, Fedez aveva avuto una brutta discussione con Naska, streamer di musica punk rock, che poi era degenerata in rissa. A quei tempi l’evento era avvenuto di fronte al Lucid, un noto locale di Milano e la causa sarebbe stato un commento di Naska sotto un post del rapper.