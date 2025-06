Dopo l’annuncio della gravidanza, c’è chi sostiene che la cantante e l’allenatore si siano già lasciati. Ecco che cosa sta succedendo.

Circa una decina di giorni fa, Anna Tatangelo sorprendeva tutti con un importante annuncio via social: la nuova gravidanza. Un evento lieto per la cantante, già mamma di Andrea, il figlio nato dalla relazione con Gigi D’Alessio. Tuttavia, una recente indiscrezione vedrebbe la storia d’amore tra Anna e Giacomo, il papà del futuro bebé, già in crisi.

La presunta crisi tra Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni

Ad aver diffuso le voci di una presunta rottura nella coppia è stata Deianira Marzano, esperta di gossip. Deianira, infatti, ha riportato la notizia durante la sua partecipazione a Non succederà pi, la trasmissione radiofonica di Radio Radio. L’esperta di gossip ha preso parola durante la diretta, riportando alcune voci diffuse dalle persone vicine alla coppia.

Le fonti, infatti avrebbero dichiarato che la relazione non stia procedendo bene, ma che nonostante ciò, Anna Tatangelo sia molto contenta della gravidanza. Ma non è finita qui, dato che la Marzano ha anche rivelato che probabilmente la cantante e l’allenatore si sarebbero addirittura già lasciati.

Le cause della rottura

Daianira ha anche deciso di spiegare quali siano le possibili motivazioni che avrebbero portato alla rottura tra Anna e Giacomo. Stando all’esperta di gossip, i problemi sarebbero sorti proprio a causa del modo scelto dalla cantante per annunciare la gravidanza. In effetti, Anna si era affidata ai social per rivelare ai fan di essere incinta, ma senza rivelare chi fosse il papà del bebé. Insomma, un gesto che a quanto pare a Giacomo non è piaciuto.