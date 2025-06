Il fratello di Anna Tatangelo ha fatto alcune importanti rivelazioni su Giacomo Buttaroni, fidanzato della cantante e papà del bebè.

L’annuncio di Anna Tatangelo di aspettare un bambino ha colto tutti di sorpresa. Del resto, negli ultimi tempi la cantante era stata molto riservata sulla propria vita sentimentale, a tal punto che in molti si sono chiesti chi fosse il papà del bebè. Ad aver fatto chiarezza sulla sua identità è stato Giuseppe Tatangelo, fratello della cantante. Intervistato da DipiùTV, Giuseppe ha spiegato chi sia il papà del bambino, ossia Giacomo Buttaroni.

Giuseppe Tatangelo parla di Giacomo Buttaroni

Come anticipato, Giuseppe Tatangelo, in una recente intervista, ha parlato della gravidanza di Anna, sua sorella. Il fratello della cantante ha spiegato dunque che Giacomo Buttaroni sia a tutti gli effetti il compagno dell’artista: “Lui e Anna stanno insieme da alcuni mesi. Lei lo ha già portato in famiglia, ce lo ha presentato e siamo tutti molto felici”. Il racconto di Giuseppe continua: “È un ragazzo bravissimo, solare, spontaneo, educato. E per fortuna non fa parte del mondo dello spettacolo, così non si confondono le cose“.

Il discorso poi si è spostato sulla gravidanza della cantante: “Non sappiamo ancora se Anna aspetta un maschietto o una femminuccia. Lei però ha detto che lo comunicherà a tutti con una grande gesta, e non vediamo l’ora. Per noi è stata una bellissima sorpresa, siamo tutti molto felici, però non voglio dire altro. Credo sia giusto che a farlo sia Anna“. Anna Tatangelo – notiziemusica.it

Chi è Giacomo Buttaroni e come è iniziata la relazione con Anna Tatangelo

A questo punto, vediamo chi è Giacomo Buttaroni e com’è iniziata la storia d’amore con Anna Tatangelo. Ebbene, non essendo un personaggio del mondo dello spettacolo, non si hanno molte informazioni sul suo conto. Dalle parole di Giuseppe, il fidanzato della cantante è un allenatore di calcio della Roma City FC, squadra romana che attualmente gioca in serie D.

Tuttavia, per quanto riguarda l’inizio della loro storia d’amore, non si hanno molte notizie. Del resto, come anticipato, Anna è stata molto riservata sull’argomento, tanto da non aver mai rivelato prima l’identità dell’attuale compagno. Quello che è certo è che la relazione è cominciata in seguito alla fine della storia d’amore tra la cantante e Mattia Narducci avvenuta nel 2024.