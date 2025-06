Ha sollevato non poche polemiche la decisione di Al Bano di esibirsi in Russia. Critiche a cui il cantante ha deciso di rispondere.

Il recente concerto tenuto da Al Bano a San Pietroburgo ha sollevato diverse polemiche. A non essere piaciuta, infatti, è stata la decisione del cantante di esibirsi in un paese attualmente in guerra con l’Ucraina. Intervistato da Pomeriggio Cinque News, Al Bano ha deciso di difendersi dalle accuse spiegando le sue motivazioni.

Le parole di Al Bano sul concerto

Nel corso dell’intervista, Al Bano ha spiegato quali siano state le motivazioni che l’hanno spinto ad accettare di esibirsi a San Pietroburgo. Una scelta motivata evidentemente dal carattere a-politico dell’evento. Il cantante, infatti, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, dimostrando di non essersi pentito della scelta fatta:

“Prima di andare a San Pietroburgo io mi sono informato ed era un forum economico che fanno da quindici anni. Non c’era niente di politico o assurdo. Chi mi ha chiamato è un signore italiano, un professore che vive lì da 40 anni, era una serata fantastica. Vorrei leggeste le lettere che ho ricevuto da questa gente, roba che ti tocca il cuore“. Al Bano

Al Bano: “Ho ospitato una mamma e tre bambini ucraini a casa mia”

In ogni caso, il cantante ha voluto anche ribadire di essere consapevole di quanto sta accadendo in Ucraina da qualche anno, spiegando anche di essersi impegnato nel concreto per aiutare la popolazione ucraina: “Quando è scoppiata la guerra tra la Russia e l’Ucraina, io ho preso una mamma e tre bambini ucraini e li ho tenuti a casa mia per un anno e mezzo, fino a quando hanno voluto. Ospiti miei“.