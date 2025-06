L’attrice ha rivelato che Damiano l’ha aiutata a sentirsi libera e sicura del proprio corpo, vincendo così la paura per le scene di nudo.

I tempi in cui Dove Cameron recitava per le pellicole Disney, ormai sono lontani. L’attrice, ha infatti voltato pagina e ora si trova alle prese con il suo primo progetto da adulta. Stiamo parlando di 56 Days una serie thriller ed erotica in cui dovrà affrontare anche alcune scene di nudo.

Ma è proprio qui che l’attrice si è trovata in difficoltà, tanto da aver avuto quasi paura. In suo aiuto è accorso Damiano David, ex frontman dei Maneskin e suo fidanzato, il cui supporto è stato fondamentale.

Il racconto di Dove Cameron

L’attrice ha raccontato l’esperienza in un’intervista rilasciata da Nylon. Come dichiarato da Dove, ad averla frenata all’inizio è stato proprio il suo passato da stellina di casa Disney, un vissuto da cui si è dovuta allontanare per girare le scene di nudo in 56 Days. Ma per fare ciò è stato fondamentale il supporto di Damiano, il suo fidanzato.

Dove, infatti, ha spiegato che il cantante sia riuscito a farla sentire sicura di sé stessa e del proprio corpo, un risultato raggiunto grazie a una semplice giornata al mare. “Sono andata in spiaggia con lui durante una pausa dalle riprese e tutte le ragazze si stavano togliendo il top. Damiano mi ha detto: “Nessuno ti fisserà. Sei completamente al sicuro. Se vuoi, sei libera di farlo”. Sia chiaro, non mi stava dando il permesso, mi stava solo rassicurando“, ha raccontato l’attrice.

Un’esperienza di primo impatto “normale”, ma che le ha permesso di sconfiggere una sua paura: “Mi ha aiutata a perdere la vergogna che provavo per la nudità, ed è una cosa che non pensavo di avere. Mi ha aiutata a crescere“, ha aggiunto. Damiano David

Il passato alla Disney