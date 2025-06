Dibattito in corso tra Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci sulla nuova stagione de I Cesaroni.

La notizia del ritorno de I Cesaroni ha riacceso l’interesse per la popolare fiction italiana, ma ha anche scatenato polemiche inattese. Durante l’Italian Global Series Festival di Rimini, Claudio Amendola ha parlato delle assenze di alcuni attori storici nella nuova stagione della serie, sollevando diverse reazioni.

Tra queste, una stories di Elena Sofia Ricci su Instagram è stata erroneamente interpretata come una risposta al collega, generando una tempesta mediatica. La Ricci ha successivamente smentito qualsiasi intento polemico, sottolineando che il suo messaggio riguardava tutt’altro.

Le parole di Claudio Amendola e di Elena Sofia

Durante l’evento di Rimini, Claudio Amendola ha discusso delle assenze nella nuova stagione de I Cesaroni, citando attori come Alessandra Mastronardi e Max Tortora. Ha chiarito che nessuno è stato escluso volontariamente, dicendo: “Sono tutti attori che ci hanno detto ‘Arrivederci e grazie, ci fa schifo'”.

Amendola ha voluto sottolineare che il cast attuale è soddisfatto di chi è rimasto, riconoscendo l’importanza della serie nelle loro carriere. Le sue parole hanno suscitato reazioni contrastanti, innescando un dibattito tra i fan e sui media.

Claudio Amendola a Roma – notiziemusica.it

Un post pubblicato da Elena Sofia Ricci su Instagram è stato inizialmente interpretato come una risposta critica ad Amendola. Tuttavia, la Ricci ha chiarito attraverso SuperGuidaTv che il suo messaggio non era in alcun modo collegato alle dichiarazioni dell’attore. Ha dichiarato: “Mi dispiace deludere chi ha pensato che il post sul rispetto fosse una risposta a Claudio: non lo era”.

“Non ho mai detto che mi facevano schifo, neanche l’ho mai pensato”. Sarà sempre grata al suo personaggio, anche se dopo alcuni anni ha sempre sentito il bisogno di cambiare: “Ho amato Lucia Liguori, ho fatto le prime stagioni come da contratto, poi volevo lasciare e ho lasciato la quarta serie ma ho fatto così anche con Caro Maestro così come con Orgoglio perché non volevo restare intrappolata in una serie. Ne sono fiera e li metto accanto a tutte le altre serie che ho fatto nella mia carriera. Ma io ho sempre avuto bisogno, dopo un po’, di voltare pagina“.

Il ricordo di Antonello Fassari e il futuro della serie

Nonostante le polemiche, la nuova stagione de I Cesaroni è avvolta da un sentimento di nostalgia, in particolare per la recente scomparsa di Antonello Fassari, il celebre Cesare Cesaroni. Claudio Amendola ha raccontato un toccante aneddoto sul set, descrivendo come la presenza di Fassari si sia fatta sentire nel primo giorno di riprese.

Ha rievocato un episodio in cui, durante una scena in macchina, un incidente è stato evitato per un soffio, attribuendo l’accaduto all’intervento quasi metafisico del compianto collega.