Fedez avrebbe avuto una discussione con Naska, poi sfociata in una rissa. La causa: un commento sgradevole sui figli del rapper.

A riportare per primo la notizia è stato Fabrizio Corona poi seguito dal sito di informazione Dagospia che ha ricostruito l’accaduto. Secondo le prime indiscrezioni Fedez e Naska avrebbero avuto una violenta discussione, sfociata poi in rissa, davanti al Lucid, noto locale di Milano. A scatenare l’ira del rapper sarebbe stato un commento lasciato da Naska sotto un post.

Fedez e la rissa con Naska

Secondo quanto riportato da Dagospia, Fedez e Naska sono stati “coinvolti in una rissa davanti all’ingresso del Lucid, un nuovo locale milanese dove non si possono fare foto“. All’interno era in corso il release party del nuovo disco da solista di Tony Effe.

Naska

In un primo momento era rimasto incerto il motivo della discussione, poi Vanity Fair ha chiarito l’accaduto. Pare infatti che Fedez abbia cercato Naska per ottenere delle scuse in merito ad un commento lasciato dallo streamer di musica punk rock sotto ad un suo post.

Il motivo della discussione

A fine febbraio, sotto ad un post pubblicato da Federico, un utente aveva preso di mira i suoi figli, Leone e Vittoria, e anche la moglie, Chiara Ferragni, con commenti aggressivi a cui il rapper aveva deciso di replicare. Sotto quello scambio di battute è poi comparsa l’emoticon che ha causato la rissa.

Fedez

Naska infatti ha replicato al post con la gif di un ragazzo che beve un bicchiere d’acqua e poi la sputa per lo stupore. Fedez non ha preso bene questa risposta e, al release party di Tony Effe, ha cercato Naska per ottenere delle scuse, che però non sono arrivate. A questo punto sarebbe scattata la rissa.

Secondo un insider “Naska non avrebbe mai parlato dei figli di Fedez, che l’ha aggredito. Quell’emoticon simboleggiava solo l’incredulità per ciò che era stato scritto. Non c’è mai stato nessun insulto“. Fino ad ora nessuna delle due parti coinvolte ha commentato l’accaduto.

