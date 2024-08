Chi è Stevie Nicks, la ‘strega’ del rock

Stevie Nicks: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante dei Fleetwood Mac, una delle più apprezzati voci femminili del rock.

Stevie Nicks è da sempre stata un concentrato di talenti. Voce splendida e capacità compositive fuori dal comune, ha scritto pagine e pagine di storia del rock e del pop, conquistando più volte la vetta delle classifiche e vendendo tantissime copie. Ripercorriamo insieme la sua carriera attraverso alcune curiosità. Ecco chi è Stevie Nicks.

Chi è Stevie Nicks: la biografia e la carriera

Stephanie Lynn Nicks è nata a Phoenix, in Arizona, il 26 maggio 1948 sotto il segno dei Gemelli. Fin da bambina s’innamora della musica country, grazie anche al nonno paterno A.J., un musicista amatoriale. La piccola Stevie lo segue ovunque, e spesso si esibisce con lui in splendidi duetti. La svolta della sua vita è l’incontro a un raduno studentesco, durante l’anno del liceo, con Lindsey Buckingham. Negli anni del college si unisce alla sua band, i Fritz.

Microfono

Notati ben presto da un produttore, Buckingham e Nicks lasciano la band e debuttano con un album tutto loro, senza tuttavia avere successo. Il loro sound cattura l’attenzione dei Fleetwood Mac, all’epoca già una delle band inglesi più importanti.

Vengono così invitati dal leader, Mick Fleetwood, a unirsi a loro, e accettano ovviamente di buon grado. Con la nuova band, Stevie incide tre importanti album negli anni Settanta: Fleetwood Mac (7 volte disco di platino in America), Rumours (2 volte disco di diamante) e Tusk (2 volte disco di platino).

Di seguito il video di Dreams, una delle canzoni più amate dei Fleetwood Mac:

Non paga del successo con la band, complice anche la fine della relazione con Buckingham, Stevie si getta negli anni Ottanta in una fortunata avventura solista. Il suo album di debutto è Bella Donna del 1981, seguito da The Wild Heart del 1983, Rock a Little del 1985 e The Other Side of the Mirror del 1989. Il successo è strabiliante, e la cantante vende milioni e milioni di copie.

Di seguito la title track Bella Donna:

L’abuso di cocaina e tranquillanti però le toglie lucidità e sicurezza, e nel 1991, dopo una discussione con Mick, abbandona d’un tratto la band (in cui tra l’altro Buckingham non figurava più dal 1987, in seguito a una loro violenta lite). Negli anni Novanta il suo successo è molto scemato e, dopo l’ennesimo fallimento dell’album Street Angel e una seconda riabilitazione, Stevie decide di ritirarsi nel 1995.

Torna più in forma che mai due anni più tardi, riprendendo sia la propria carriera solista sia l’avventura con i Fleetwood Mac, con risultati tutto sommato più che buoni.

Cosa fa oggi Stevie Nicks

Continua la propria carriera, e se con la band è ferma come album in studio a Say You Will del 2003, da solista ha pubblicato un album nel 2014, e tutto fa credere che possa esserci altra musica in arrivo nei prossimi anni.

Per quanto riguarda il suo percorso nei Fleetwood Mac, lo ha ritenuto concluso dopo la scomparsa di Christine McVie, avvenuta nel 2022.

Stevie Nicks: la discografia da solista

1981 – Bella donna

1983 – The Wild Heart

1985 – Rock a Little

1989 – The Other Side of the Mirror

1994 – Street Angel

2001 – Trouble in Shangri-La

2011 – In Your Dreams

2014 – 24 Karat Gold: Songs from the Vault

La vita privata di Stevie Nicks: marito e figli

La vita privata di Stevie Nicks è stata piena di alti e bassi. Il suo fidanzato storico è stato Lindsey Buckingham, compagno di mille avventure, con cui ha avuto una relazione stabile (costellata però da violenza fisica e psichica) dal 1971 al 1976.

Ma Stevie è stata anche con altri musicisti come Don Henley degli Eagles (dal 1976 al 1978), Joe Walsh sempre degli Eagles (dal 1983 al 1986) e lo stesso Mick Fleetwood (dal 1977 al 1978). Si è sposata solo una volta, il 29 gennaio 1993, con Kim Anderson. La loro relazione è durata però un ‘misero’ anno. Non ha mai avuto figli.

Sai che…

– Stevie Nicks è alta 1 metro e 56.

– Con i Fritz ha aperto ad artisti come Janis Joplin e Jimi Hendrix.

– Per anni è stata ritenuta la Regina del Rock.

– È l’unica donna a essere stata introdotta due volte nella Rock and Roll Hall of Fame, la prima volta nel 1998 come membro dei Fleetwood Mac, la seconda volta da solista nel 2019.

– È molto nota per il suo stile gypsy e per la sua collezione di scialli.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– È stata accusata di essere… una strega!

– Ha recitato in alcuni episodi della serie tv American Horror Story, nella stagione dedicata proprio alle streghe.

– Su Instagram Stevie Nicks ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Ha un account ufficiale anche su TikTok.

– Non sappiamo dove abiti Stevie Nicks, ma dovrebbe avere una casa a Los Angeles.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Stevie Nicks, ecco una playlist presente su Spotify: