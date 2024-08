Chi è Dee Dee Bridgewater, leggenda del jazz con un passato a Sanremo

Dee Dee Bridgewater: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante jazz americana protagonista anche a Sanremo.

C’è stato un periodo in cui anche le grandi voci del jazz trovavano il loro spazio sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo. Accadeva spesso negli anni Sessanta, ma qualche episodio simile si è avuto anche negli anni Novanta, quando ad esempio a partecipare alla kermesse fu Dee Dee Bridgewater, oggi leggenda vivente del jazz. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Dee Dee Bridgewater: biografia e carriera

Denise Eileen Garrett è nata a Memphis il 27 maggio 1950 sotto il segno dei Gemelli. Artista di grandissimo talento, dotata di una voce naturale impressionante, si è appassionata molto presto al mondo della musica, cominciando a cantare negli anni Settanta con l’orchestra di Thad Jones/Mel Lewis, e collaborando con miti assoluto come Dizzy Gillespie, Max Roach e Sonny Rollins.

Sul finire degli anni Settanta e l’inizio degli anni Novanta raggiunge la maturazione artistica e si trasferisce in Francia, imponendosi come una delle interpreti più raffinate nel mondo del jazz, grazie a un repertorio variegato in cui non mancano rifacimenti di classici di Billie Holiday e altre grandi voci del passato.

Uno dei suoi più grandi successi è però Till the Next Somewhere (Precious Thing) del 1989, cantata insieme a un altro mito come Ray Charles e presentata anche al Festival di Sanremo, in un anno in cui partecipano come superospiti:

In Italia raggiunge una grande notorietà proprio grazie a questa partecipazione. Non a caso, torna a Sanremo anche l’anno dopo interpretando fuori gara Angel of the Night, versione inglese di Uomini soli, il brano con cui i Pooh riescono a conquistare la vittoria.

Nel 1991 Dee Dee si ripresenta a Sanremo, ancora una volta con un brano fuori gara, Just Tell Me Why, versione inglese di Perché lo fai di Marco Masini. Chiusa la parentesi sanremese, torna esclusivamente al suo amato jazz, e continua nel corso degli anni a imporsi come una delle interpreti più amate al mondo.

Cosa fa oggi Dee Dee Bridgewater

Non ha ancora posto fine alla sua carriera e, anche se discograficamente le sue uscite sono diventate molto più rade, continua a esibirsi ancora in giro per il mondo, Italia compresa.

La discografia in studio

1974 – Afro Blue

1976 – Dee Dee Bridgewater

1978 – Just Family

1979 – Bad for Me

1980 – Dee Dee Bridgewater

1989 – Precious Thing

1990 – Victim of Love

1992 – All of Me

1993 – Keeping Tradition

1995 – Love and Peace

1996 – Prelude to a Kiss: The Duke Ellington Album

1997 – Dear Ella

2002 – This Is New

2005 – J’ai Deux Amours

2007 – Red Earth

2010 – Eleanora Fagan (1915-1959): To Billie with love from Dee Dee Bridgewater

2011 – Midnight sun

2015 – Dee Dee’s Feathers

2017 – Memphis… Yes, I’m Ready

La vita privata di Dee Dee Bridgewater: marito e figli

Dee Dee è stata sposata tre volte. Deve il suo cognome al trombettista Cecil Bridgewater, con cui è stata dal 1971 al 1975. Si è quindi sposata di nuovo con Gilbert Moses nel 1977 e vi è rimasta insieme fino al 1985. Il terzo e ultimo marito è stato Jean-Marie Durand, con cui ha avuto un matrimonio lungo dal 1991 al 2010. Ha avuto da queste relazioni tre figli: China Moses, Tulani Bridgewater e Gabriel Durand.

Sai che…

– Ha vinto negli anni Settanta un Tony Award per il ruolo di Glinda in The Wiz (musical).

– Nel 1995 ha duettato con Giorgia e Giulio Todrani sulle note di Georgia on My Mind nel programma Notte blu su Canale 5.

– Nel 1999 è stata nominata ambasciatrice dalla FAO.

– Per anni ha vissuto a Parigi, ma da qualche tempo è tornata in America, a Los Angeles.

– Nel 1999 è stata nominata ambasciatrice dalla FAO.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

