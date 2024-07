Chi è Massimo Cotto, giornalista e voce di Virgin Radio

Massimo Cotto: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul giornalista e speaker di Rock and Talk su Virgin Radio.

Per gli appassionati di musica rock, Massimo Cotto è una delle voci più importanti del giornalismo italiano. Si tratta di uno dei pilastri, da anni, di Virgin Radio. Un personaggio apprezzato in maniera trasversale e capace di conquistare, nel corso degli anni, l’affetto di moltissimi fan. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Massimo Cotto: biografia e carriera

Massimo Cotto è nato il 20 maggio 1962 ad Asti. Figlio di un impiegato e una casalinga, cresce come una grande promessa del basket. Questo almeno fino ai 16 anni, quando viene letteralmente folgorato, durante un viaggio in macchina con gli amici, dall’ascolto di Thunder Road di Bruce Springsteen, con spiegazione del significato del testo da parte del deejay. Una vera illuminazione che lo convince il giorno dopo a lasciare la pallacanestro per dedicarsi al mondo della radio.

Bruce Springsteen

Come deejay esordisce nella sede rai di Torino nel 1983. Una delle prime grandi esperienze della sua vita arriva però l’anno dopo, quando diventa conduttore di RaiStereoNotte, ruolo che mantiene per sette edizioni.

Pur collaborando con diverse emittenti, rimane legato a Radio Rai per circa vent’anni, conducendo tanti eventi di primissimo piano ma anche alcuni programmi storici come Zona Cesarini e Masters, oltre a quattro edizioni del Festival di Sanremo.

Dopo esperienze importanti anche come responsabile musicale di Rai Radio 1, Cotto lascia l’emittente di Stato nel 2003 per condurre programmi prima su Radio 24, poi su Radio Capital, per poi passare a Virgin Radio, in cui conduce Rock Bazar e diventa una vera icona.

Oltre che in radio, durante la sua carriera lavora anche come autore e conduttore di programmi televisivi, tra cui il Festival di Sanremo nel 1988 e poi ancora nel 2010.

Da giornalista della carta stampata collabora per tante testate di vario tipo, dall’Indipendente al Tirreno, passando per L’Espresso, Max, Capital, Amica, Marie Claire, Billboard, Rockstar (di cui è stato anche direttore) e altre ancora.

E nel corso della carriera non si è fatto mancare anche un’intensa attività letteraria, come autore di biografie di cantautori del calibro di Ligabue, Patty Pravo, Piero Pelù, Ivano Fossati, Enrico Ruggeri e tanti altri artisti anche internazionali. Oltre alle biografie, dal 2003 ha dato vita anche a una carriera da romanziere, con Hobo, una vita fuori giri.

Per non farsi mancare nulla, ha inoltre portato in scena diversi spettacoli teatrali, a partire da Cry baby, l’ultima notte di Janis Joplin, nel 2005.

Cosa fa oggi Massimo Cotto

Continua a essere uno stimato giornalista, un rispettato scrittore oltre che una delle voci più apprezzate della radiofonia italiana, e in particolar modo di Virgin Radio.

La vita privata di Massimo Cotto: moglie e figli

Massimo Cotto è sposato dal 2006 con l’attrice Chiara Buratti, con cui ha avuto la fortuna di condividere molte esperienze in teatro e sul palco. Dalla loro unione è nato Francesco Danilo, il 14 febbraio 2007. Una curiosità? Il suo testimone di nozze è stato il cantante Francesco Renga.

Sai che…

– Viene considerato da molti il padre di un genere letterario di nicchia, il libro-intervista.

– Ha partecipato o curato anche numerosi saggi, tra cui l’Enciclopedia del Blues e della Musica nera o il Dizionario della canzone italiana.

– Ha lavorato, anche se per breve tempo, come personal manager e addetto stampa di Roberto Vecchioni, su richiesta dello stesso cantautore milanese.

– Segue il calcio ed è un tifoso del Torino.

– Massimo Cotto non è morto, anche se per qualche ora, nel luglio 2024, molti media hanno diffuso questa fake news. La smentita è arrivata ufficialmente tramite un comunicato di Virgin Radio, che ha comunque confermato un momento di difficoltà per lo speaker.

– Oltre che come autore, ha partecipato a Sanremo anche come membro della Giuria di qualità o della commissione artistica.

– Continua a vivere ad Asti, la sua città.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Il 9 luglio si è esibito davanti a 90mila persone a Imola prima del concerto degli AC/DC insieme agli altri dj di Virgin Radio per uno storico deejay set.

– Su Instagram Massimo Cotto ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.