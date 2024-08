Chi è Joe Elliott, il cantante dei Def Leppard

Joe Elliott: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante dei Def Leppard, una delle band più importanti degli anni Ottanta.

Voce riconoscibile, carisma da vendere, Joe Elliott è una delle tante icone del mondo del rock degli anni Ottanta. Frontman e cantante dei Def Leppard, il cantante britannico è una colonna portante del cosiddetto hair metal, un genere che ebbe un successo clamoroso per tutti gli anni Ottanta, soprattutto negli Stati Uniti, e che ancora oggi è ascoltato da migliaia e migliaia di nostalgici in tutto il mondo. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Joe Elliott: biografia e carriera

Joseph Thomas Elliott, questo il vero nome di Joe Elliott, è nato il 1° agosto 1959 a Sheffield, in Inghilterra, sotto il segno del Leone. Appassionato di musica fin da ragazzo, muove i primi passi sul finire degli anni Settanta, dopo aver incontrato Pete Willis, in quel momento perno degli Atomic Mass. Dopo aver fatto un provino, convince il resto del gruppo, ed entra nel progetto, consigliando anche un cambio nome: nascono così i Def Leppard.

Microfono cantante

Il gruppo esordisce all’interno della New Wave of British Heavy Metal, affiancando gruppi del calibro di Saxon, Motorhead e Iron Maiden, ma ben presto capisce che certe sonorità non fanno parte del proprio bagaglio e si avvicina al mondo dell’AOR, genere già praticato da band come i Toto.

Dalla fusione delle due anime, quella più ‘adult’ e quella più heavy, nasce l’hard rock dai suoni duri ma anche melodici che prenderà il nome di hair metal e pop metal e che vedrà proprio i Def Leppard come una delle band più influenti, pioniera di un genere che segnerà un’epoca.

A regalare il successo al gruppo è soprattutto l’album Pyromania del 1983, che permette alla band e a Joe Elliott di imporsi come una delle realtà più solide nel mondo del rock. Lontano dal gruppo, il cantante ha comunque preso parte ad altri progetti, importanti, esibendosi con tribute band dei più grandi artisti della storia del rock e partecipando anche a qualche collaborazione di prestigio.

Cosa fa oggi Joe Elliott

Continua a essere un pilastro dei Leppard, ancora impegnati sia in studio che in tour in giro per il mondo. Nel 2024 ha tra l’altro fatto parlare di sé per aver difeso il suo gruppo, accusato di utilizzare delle basi durante i concerti.

La vita privata di Joe Elliott: moglie e figli

Joe è stato sposato due volte. La prima con Karla Ramdhani (dal 1989 al 1996) e la seconda con Kristine, sposata nel 2004. Non ha avuto figli né durante il primo matrimonio né nel corso di quello attuale.

Chi è Kristine Elliott, moglie di Joe Elliott

Su Kristine non conosciamo molte informazioni. Sappiamo che è nata l’11 maggio 1972 sotto il segno del Toro. Non abbiamo invece informazioni sulla sua professione e le sue passioni.

Sai che…

– Elliott è stato uno degli artefici della scelta del nome Def Leppard. Ma da cosa nasce questo nome? Semplicemente dal fatto che all’epoca i gruppi punk inglesi con nome di animale erano molti, e così lui consigliò di adottare un nome che si inserisse in quel filone.

– Ha partecipato nel 1992 al Freddie Mercury Tribute Concert con i Def Leppard, suonando tra le altre cose anche Now I’m Here insieme a Brian May. Da solista si unì ai Queen e a Slash per una versione speciale di Tie Your Mother Down.

– Vive a Dublino, in Irlanda.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Ama il calcio ed è un tifoso dello Sheffield United.

– Su Instagram Joe Elliott ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Joe Elliott, ecco una playlist presente su Spotify: