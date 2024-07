Chi è Cioffi, cantante tra i protagonisti di Battiti Live

Cioffi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante protagonista più volte sul palco di Battiti Live.

Grande protagonista di alcuni dei festival più importanti del mondo della musica in Italia, come Battiti Live, Cioffi è un cantautore tra i più apprezzati in Italia grazie a canzoni come Anima fragile e Diecimila bugie. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Cioffi: biografia e carriera

Andrea Cioffi è nato a Galatina, in provincia di Lecce, il 3 luglio 1996 sotto il segno del Cancro. Appassionato di musica fin da bambino, coltiva la propria passione fin dall’adolescenza, pubblicando molto presto le sue prime canzoni, in cui mescola pop e cantautorato, con alcuni accenni di rap.

Microfoni

Dotato di grande talento fin da giovanissimo, viene presto notato da alcuni dei più importanti artisti italiani, e arriva addirittura ad aprire concerti di Fabrizio Moro e de Le Vibrazioni. Fa il suo debutto nel 2020 con il singolo Anima fragile, cui fanno seguito brani come Laura e Diecimila bugie.

Cosa fa oggi Cioffi

Nel 2024 è tornato a far sentire la sua voce e la sua musica anche sul palco del Concerto del Primo Maggio, oltre che nel festival estivo Battiti Live, presentando il suo ultimo successo Ex.

La vita privata di Cioffi: fidanzata e figli

Sulla vita sentimentale di Cioffi non conosciamo particolari dettagli. Non sappiamo se sia fidanzato, visto che sui social preferisce condividere informazioni sulla sua carriera.

Sai che…

– Una curiosità? Anche Cioffi proviene da Galatina, lo stesso paese che ha dato i natali, tra le altre cose, ad Alessandra Amoroso e Dolcenera.

– Non sappiamo esattamente dove vive oggi, ma sappiamo che ha vissuto per un periodo a Pittsburgh, in America.

– Le canzoni Laura e Insegnami a cadere sono dedicate alla madre, scomparsa da non molto tempo.

– Suona la chitarra.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account seguito da migliaia di fan.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Cioffi, ecco una playlist presente su Spotify: