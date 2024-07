Chi è Walter Ricci, il cantante jazz che ha stregato Arisa

Walter Ricci: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante partenopeo che ha fatto innamorare anche Arisa.

Musicista di grande talento, jazzista napoletano esportato nel mondo, Walter Ricci è salito alla ribalta nel mainstream italiano non tanto per le sue qualità musicali, quanto bensì per essere riuscito a conquistare il cuore di una delle cantanti più popolari nel nostro paese: Arisa. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Walter Ricci: biografia e carriera

Della biografia di Walter Ricci si conoscono pochi dettagli. Sappiamo che è nato a Napoli nel 1989, figlio di un musicista e cresciuto fin da bambino a pane e musica. Esordisce nel mondo della musica nel 2006, vincendo con il suo gruppo il Premio Massimo Urbani, e l’anno dopo fa il bis al Piacenza Jazz, conquistando il Chicco Pettinardi. Un inizio folgorante di carriera che gli permette di imporsi come uno dei migliori talenti emergenti del jazz italiano come pianista e cantante.

Microfono

Scoperto da Pippo Baudo, nel 2009 diventa anche vocalist dell’orchestra di Domenica In. Grazie a questa esperienza ha la fortuna di conoscere alcuni degli artisti più importanti al mondo, come Mario Biondi e Michael Bublé.

Successivamente, continua la sua carriera con ruoli di grande prestigio. Tra le altre cose, diventa voce dell’ensemble strumentale dell’Orchestra Italiana del Cinema, con cui nel 2024 ha omaggiato anche i grandi classici di Hollywood.

Cosa fa oggi Walter Ricci

Oltre che attivo in diversi progetti puramente jazz, si è fatto apprezzare sui social negli ultimi tempi grazie al successo del brano Uè, diventato virale su Instagram e TikTok. Il suo ultimo album finora è Naples Jazz, disco descritto come “incontro tra melodie jazz americane e teatralità della musica partenopea”.

La vita privata di Walter Ricci: moglie e figli

Non conosciamo alcun dettaglio sulla sua vita sentimentale, almeno prima dell’incontro con Arisa. Non sappiamo come si siano conosciuti, ma nel luglio 2024 la cantante di origini lucane è uscita alla scoperta sui social, parlando apertamente della loro relazione.

In un video pubblicato su Instagram insieme a Walter, l’artista ha infatti raccontato ai suoi follower: “Due luglio, assisto al concerto del mio amore, sarai bravissimo“. Successivamente ha pubblicato una galleria di foto per presentarlo a tutti, dedicandogli anche una poesia: “Mi piace pensare al vento che asciuga gli occhi mentre la nostalgia ti dà un bacio. Siamo clandestini del tempo rubato, destinati al destino“.

Sai che…

– Ha avuto l’onore di collaborare anche con artisti leggendari come Ray Charles.

– Ha vissuto per un periodo a Parigi, ma oggi dovrebbe vivere a Napoli.

– Non conosciamo il suo patrimonio.

– Su Instagram Walter Ricci ha un account da decine di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Walter Ricci, ecco una playlist presente su Spotify: