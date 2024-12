Tutti gli artisti che hanno preso una pausa dalla musica nel 2024

Nel 2024 diversi artisti hanno annunciato di volersi prendere una pausa per tutelare la loro salute, fisica e mentale: ecco di chi si tratta!

Sempre più spesso artisti e cantanti decidono di mettere in pausa la loro carriera musicale per prendersi cura della loro salute, sia mentale che fisica. Nel 2024 diversi cantanti hanno deciso di fermarsi: scopriamo di chi si tratta!

Tutti i cantanti che hanno deciso di prendersi una pausa

La prima artista di questa lista è una cantante che nel 2024 ha ottenuto un successo strepitoso, trionfando al Festival di Sanremo e pubblicando alcune delle canzoni più amate dell’anno. Stiamo parlando di Angelina Mango.

Dopo aver conquistato tutti con brani come “La noia” e “Melodrama“, Angelina è stata costretta a fermarsi e ad interrompere il suo tour autunnale a causa di una rinofaringite acuta che le impedisce di cantare. Già da tempo i fan avevano notato un forte dimagrimento nella cantante e si erano dimostrati preoccupati per le sue condizioni di salute.

Angelina Mango

Per motivi diversi, anche Emma Marrone ha deciso di prendersi una pausa e di stare lontana dalla musica per un po’. L’artista salentina ha deciso di fermarsi dopo la conclusione del suo tour invernale e non è chiaro quanto potremo tornare ad ascoltare la sua voce.

Il motivo di questa decisione è semplicemente un po’ di stanchezza dopo un anno pieno di lavoro e la necessità di dedicare del tempo a se stessa e agli affetti. “Ho bisogno di dormire, di fare cene con gli amici, di respirare e di godermi quello che è accaduto dall’uscita del disco in poi” – ha dichiarato Emma in un’intervista al Corriere della Sera.

Emma Marrone

Per problemi legati alla sua salute, anche Samuele Bersani, ex pupillo di Lucio Dalla, ha deciso di fermarsi e di rinviare il suo tour al 2025. Nel dare la triste notizia ai fan, il cantautore non ha rivelato molti dettagli sulla mattia, ma ha assicurato che non riguardano la sua voce e che presto tornerà ad esibirsi.

Samuele Bersani

Adele si ferma per un po’

Anche tra gli artisti internazionali c’è chi ha deciso di fermarsi per un po’. Adele, l’amatissima cantante britannica, ha annunciato che dopo tre anni pienissimi di impegni lavorativi starà lontana dalla scena musicale “per un periodo incredibilmente lungo”.

“Vi terrò nel mio cuore per tutta la pausa e ripenserò a questi concerti e a tutti quelli che ho fatto negli ultimi tre anni. È stato meraviglioso, ho solo bisogno di riposare” – ha spiegato ai fan la cantante. Prima di fermarsi, però, Adele ha tenuto gli ultimi 10 concerti a Las Vegas nei weekend dal 25 ottobre al 23 novembre.