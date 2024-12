Chi sono i cantanti scomparsi nel 2024?

Il 2024 è un anno di grandi perdite per il panorama musicale: ecco tutti i cantanti che sono scomparsi quest’anno.

Come ogni anno, anche nel 2024 la scena musicale internazionale ha dovuto dire addio a innumerevoli talenti, che con la loro scomparsa hanno lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei fan e nella storia della musica stessa. Scopriamo quali sono gli artisti che ci hanno lasciato negli ultimi 12 mesi.

Chi sono i cantanti morti nel 2024

Liam Payne

Questa lista non può che iniziare con la tragica scomparsa di Liam Payne, ex membro degli One Direction scomparso la notte del 16 ottobre a soli 31 anni. Il cantante è morto dopo essere precipitando dal terzo piano dell’hotel CasaSur a Buenos Aires in cui si trovava per una vacanza con la fidanzata Kate Cassidy.

Secondo gli ultimi sviluppi delle indagini Payne avrebbe avuto una crisi psicotica dovuta all’assunzione di cocaina prima di cadere dal balcone della sua camera d’albergo. Nella stanza in cui soggiornava, infatti, sono state trovate diverse sostanze stupefacenti e il cantante aveva avuto una crisi nella hall dell’albergo prima di salire al terzo piano. Da anni Liam Payne lottava contro depressione e dipendenza da sostanze, un mix che alla fine è risultato fatale.

Liam Payne

Paul Di’Anno

Il 21 ottobre 2024 è scomparso a 66 anni Paul Di’Anno, primo cantante degli Iron Maiden e simbolo di un’epoca che ha segnato profondamente il panorama musicale. La sua voce unica e il suo carisma sul palco hanno contribuito a definire il sound e l’immagine della storica band britannica, guidandola nei suoi primi passi verso il successo mondiale.

L’autopsia ha rivelato che il cantante è deceduto a causa di una lacerazione nella sacca che circonda il cuore, con conseguente emorragia dovuta alla rottura dell’arteria aorta principale e arresto cardiaco improvviso.

Paul Di’Anno

Park Bo-ram

L ‘11 aprile 2024 è morta a soli 30 anni la star del k-pop coreano Park Bo-ram, trovata senza vita nella sua abitazione da alcuni amici che erano andati a trovarla. La cantante era una delle artiste più amate della scena musicale sudcoreana ed aveva esordito a soli 17 anni grazie alla partecipazione ad alcuni popolari programmi televisivi.

Al momento della scomparsa, Park Bo aveva appena terminato una serie di concerti organizzati per celebrare i suoi primi 10 anni di carriera. L’autopsia ha rivelato che la cantante sarebbe morta a causa di un’intossicazione acuta da alcol aggravata da preesistenti problemi al fegato.

Shifty Shellshock

Il 24 giugno 2024 è scomparao a soli 49 anni Shifty Shellshock, cantante dei Crazy Town. L’artista o è è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione di Los Angeles e secondo il referto ufficiale dell’ufficio del coroner sarebbe morto a causa di un’overdose accidentale di droga. Shellshock infatti soffriva da tempo di dipendenza da sostanze stupefacenti.