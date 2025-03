Tony Effe e Giulia De Lellis fanno sul serio: infatti, la coppia starebbe pensando di andare a convivere a Milano. Ecco tutti i dettagli.

Tony Effe e Giulia De Lellis sono la coppia più chiacchierata d’Italia. Nonostante le voci di una presunta crisi, il rapper e l’influencer sono più affiatati che mai: dopo la vacanza extra lusso alle Maldive si dice che siano pronti a compiere il grande passo e di andare a convivere.

La nuova casa di Tony Effe e Giulia De Lellis

Stando alle indiscrezioni, la coppia avrebbe trovato casa a Milano. La notizia non sorprende, dato che da quando hanno cominciato la loro relazione, Giulia si è trasferita in pianta stabile nell’appartamento milanese di Tony.

Si dice inoltre che il nuovo appartamento si trovi proprio nel centro di Milano. Non solo, pare che la coppia lo stia già arredando e che sia entusiasta di cominciare questo nuovo capitolo.

Giulia De Lellis con Tony Effe

Il legame della coppia rafforzato da Sanremo

Indubbiamente Sanremo è stato un momento importante per Tony Effe e Giulia De Lellis: pare che la kermesse li abbia uniti ulteriormente, tant’è vero che in tale occasione l’influencer aveva mostrato il suo massimo supporto al rapper in gara.

Si dice inoltre che Giulia sia in ottimi rapporti con Annarita, mamma di Tony, alla quale pare che il rapper abbia dedicato il brano sanremese “Damme ‘na mano“.

Giulia De Lellis vorrebbe diventare mamma

La De Lellis, di recente, ha anche manifestato il suo desiderio di diventare mamma un giorno. L’occasione è stata un’intervista per La Repubblica, durante la quale Giulia ha dichiarato: “Sono sempre stata un’amante dei bambini, voglio un figlio da quando ho memoria, ma ho troppe ansie“.