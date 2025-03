Il 22 marzo del 2025 è stato un giorno importante in casa Morandi: i nipoti di Gianni, celebre cantante, infatti, hanno compiuto la maggiore età. I festeggiati sono Leonardo e Jacopo, fratelli gemelli nati nel 2007 e per l’occasione hanno organizzato una grande festa con tutta la famiglia.

A documentare l’evento mamma Sabrina Laganà, la quale ha pubblicato sui suoi account social le fotografie della festa.

La festa di compleanno di Leonardo e Jacopo si è tenuta nella casa di famiglia a Roma. Per l’occasione sono stati invitati tutti i parenti stretti, tra cui, ovviamente Gianni Morandi, il loro nonno.

Sabrina ha quindi deciso di pubblicare alcuni post sul suo profilo Instagram per celebrare l’evento: nel primo video si possono leggere due bellissime dediche per i suoi figli. “Auguri amore, la tua passione traccerà il tuo futuro. Sei il mio orgoglio“, scrive per Jacopo.