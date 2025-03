Ospite a Domenica In, Elodie ha parlato della sua relazione con il pilota Andrea Iannone svelando alcuni dettagli inediti.

Ospite di Mara Venier durante l’ultima puntata di Domenica In, Elodie ha offerto uno spaccato della sua vita privata e della sua relazione con il pilota Andrea Iannone, rivelando un episodio in particolare che ha dimostrato il suo carattere forte e la sua passione. Scopriamo tutti i dettagli!

Elodie: la relazione con Andrea Iannone

Tra Elodie e Andre Iannone è stato amore a prima vista. “Quando l’ho visto ho capito che volevo stare con lui, volevo renderlo felice. Aveva gli occhi grandi, belli e dolci, ma malinconici. Io mi ci sono tuffata.” – ha raccontato la cantante.

Elodie canta sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Poi, rivelando di sentirsi cambiata negli ultimi anni, ha aggiunto: “Io penso che quando entro nella vita delle persone la miglioro, penso di avere un’energia positiva. Sarà una mia convinzione, ma sono molto protettiva, generosa“.

Elodie: “Mi hanno cacciata dal box”

La cantante ha poi raccontato un episodio divertente legato al lavoro del suo compagno che descrive benissimo il suo carattere forte e indipendente. Elodie infatti va spesso a vedere le gare di Moto GP di Iannone, ma da un po’ di tempo non la lasciano più stare dentro al box. “Sono competitiva e mi piace andare a vedere le gare. Mi mette adrenalina. Faccio il tifo per lui, ma non sto in apprensione” – ha raccontato lei.

ME DEVONO SPARÀ LE GAMBE PE FAMME STA FERMA A ME pic.twitter.com/K7SbyXaGyp — Elodie Supporter (@elodiesupporter) March 23, 2025

Poi ha aggiunto: “Sono tesa, nessuno deve parlare. Una volta mi hanno cacciato dal box per il mio carattere, appena qualcuno parlava io lo guardavo male. Dovevano stare tutti zitti. Ora mi chiudono in un track, rimango da sola ormai. Ma va bene“.