Angelina Mango è tornata sui social. Su TikTok ha pubblicato un video virale in cui balla con la mamma una canzone di Lucio Battisti

Angelina Mango sta pian piano tornando a pubblicare contenuti sui suoi profili social. La cantante, infatti, tempo fa aveva dichiarato di volersi allontanare per un po’ dalla scena pubblica, ma di recente è tornata a rassicurare i fan con fotografie e video.

L’ultimo contenuto della cantante è stato pubblicato sul suo profilo TikTok: si tratta di un simpatico siparietto che termina con un meme divertente eseguito dalla mamma di Angelina. Ecco cosa è successo.

Angelina Mango e la mamma ballano “Fiori rosa, fiori di pesco”

Il video è un vero e proprio omaggio da parte di Angelina alla sua mamma, dato che si intitola: “Come suona essere una figlia“.

Come si può vedere nel video di TikTok, Angelina è in compagnia di Laura Valente, sua mamma ed ex cantante dei Matia Bazar. Entrambe ballano sulle note di “Fiori rosa, fiori di pesco“, celebre canzone di Lucio Battisti.

Nel post si nota Angelina mentre mima le prime strofe del brano, che recita: “Scusa se son venuto qui questa sera, da solo non riuscivo a dormire perché di notte ho ancor bisogno di te“. Tuttavia, è stata proprio Laura ad aver reso il tutto più divertente mimando con ironia il carattere di Angelina.

La lunga pausa di Angelina Mango

Angelina Mango si sta prendendo una pausa dagli studi di registrazione e dal palcoscenico. Infatti, lo scorso autunno aveva annunciato la cancellazione del tour a causa di alcuni problemi di salute.

Le condizioni della cantante avevano destato immediatamente la preoccupazione dei fan, i quali vedendola dimagrita di molto avevano temuto che stesse soffrendo di disturbi alimentari. In realtà, come annunciato dall’artista sui social, la causa del malessere erano dei problemi alla voce.

Non a caso il 2024 per Angelina è stato un anno molto impegnativo: dopo la vittoria a Sanremo, la cantante era volata in Svezia per l’Eurovision Song Contest e subito dopo aveva annunciato l’uscita di “Poké melodrama”, il suo nuovo album.

Un insieme di impegni che hanno messo a dura prova la salute di Angelina, la quale ha così deciso di prendersi una pausa per concentrarsi su sé stessa e riprendersi.