Tony Effe colpisce ancora Fedez: è uscito “Chiara”

Ieri sera Tony Effe ha pubblicato “Chiara”, la sua risposta al dissing di Fedez: immediata la replica del rapper e di Chiara Ferragni.

Sarebbe dovuto uscire sabato, e invece ieri sera Tony Effe ha deciso di stupire tutti pubblicando in anticipo “Chiara“, il suo pezzo di risposta al dissing di Fedez.

Il brano non solo contiene accuse pesantissime nei confronti del rapper di Rozzano, ma nella prima versione (pubblicata per errore e poi cancellata) era presente un audio con la voce originale di Chiara Ferragni. Nelle versione che si trova adesso in rete la voce dell’influencer è stata camuffata, ma ormai tutti sanno che a parlare era proprio lei.

Tony Effe: l’audio di Chiara Ferragni

A metà della canzone si sente Chiara dire: “Ma in più, ti dico questa cosa. Lui (riferendosi a Fedez) da gennaio stava cercando il modo per comprarsi gli streaming. Non so se poi è riuscito a fare anche questa cosa“. Si tratta molto probabilmente di un messaggio vocale che l’influencer ha mandato a Tony Effe e che lui ha deciso di utilizzare per attaccare Fedez.

Secondo quanto emergerebbe dall’audio, se confermato Fedez avrebbe cercato di acquistare “streaming” (non si sa per quale piattaforma) probabilmente per aumentare i propri numeri e scalare le classifiche di ascolti.

Le repliche di Fedez e Chiara Ferragni

Nel suo pezzo Tony Effe ha fatto molti riferimenti ai figli di Fedez e Chiara Ferragni, Leone e Vittoria (Hai fatto i figli solamente per postarli /Chissà che penseranno quando saranno grandi) e questo non è piaciuto affatto al rapper di Rozzano. Nelle sue storie ha infatti scritto: “Piccolo Gangsta, non ti hanno insegnato per strada che i bambini non si toccano? Scarso nel rap scarso di valori“.

Anche Chiara Ferragni, dopo il totale silenzio dei giorni scorsi, ha deciso di intervenire per tutelarsi. Nelle sue storie Instagram si legge: “Fate quello che volete, ma lasciate tutti in pace me e i miei figli, grazie“.