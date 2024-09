Fedez risponde a Tony Effe e affonda anche Chiara Ferragni

Fedez ha pubblicato un anticipazione di “Allucinazione collettiva” che uscirà questa notte: nel pezzo colpisce anche Chiara Ferragni.

Non accenna a spegnersi la guerra in atto tra Fedez e Tony Effe. Dopo l’uscita del pezzo del trapper romano intitolato “Chiara”, oggi l’artista di Rozzano ha pubblicato una piccola ma tagliente anticipazione di “Allucinazione collettiva“, brano che uscirà in versione integrale questa notte all’una. Nel testo Federico non ha solo risposto a Tony, ma ha anche attaccato pesantemente la sua ex moglie, Chiara Ferragni.

Fedez: l’anticipazione di “Allucinazione collettiva”

Fedez è tornato in gran forma e non ha intenzione di lasciar correre le pesanti accuse che gli sono state rivolte da Tony Effe nel suo brano pubblicato ieri. Inoltre “Chiara” contiene anche un audio di Chiara Ferragni in cui l’ex moglie accusa il rapper di aver cercato di “comprarsi gli streaming” (probabilmente per scalare le classifiche di ascolti).

Federico sembra davvero arrabbiatissimo e il piccolo spoiler del suo nuovo brano da poco pubblicato su Instagram lo dimostra. Il rapper infatti ci va giù pesante non solo con il collega, ma anche con la ex moglie e in pochi versi le rivolge dei veri e propri insulti. Vediamo cosa dice il testo di “Allucinazione collettiva“.

“Allucinazione collettiva”: il testo

Il brano di apre proprio con un riferimento alla faccenda del messaggio vocale pubblicato da Tony Effe:

“Chissà se lei era d’accordo nel pubblicare quel vocale?

Ti sei trasformato in un consulente matrimoniale?

Ogni tua argomentazione è davvero originale

Testo da boomer moralista in cui mi fai la paternale

Lei grida indigrata “abbi rispetto per i figli”, poi manda gli audio ai rapper scarsi che li insultano nei dissing

Processi mediateci siete monotematici

“Mio marito è una m-rda” è stata la tua exit strategy

Ti pensavi Kendrink ne esci da Machine Gun Kelly

Vuoi fare hype con i miei figli?

Tony LucRarelli

Hai scritto quattro ritornelli e due merde di strofe

Sei pronto alla risposta? Apri Google Traduttore“

Poi arrivano due strofe molto pesanti nei confronti della sua ex, Chiara Ferragni:

“Ti hanno mai spiegato la differenza tra un tumore e uno str**zo che è accusato di essere un truffatore?

Mi spiace che Chiara ti abbia dato confidenza almeno con te possiamo dire che ha fatto beneficenza“

Al termine del video Fedez dice: “Ora chiudo questa pagliacciata. Volete la mia verità? Allucinazione collettiva. Fuori alle una di notte”.