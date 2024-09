Gino Paoli rivela: “Mi sono sparato perché avevo avuto tutto”

Gino Paoli sta per compiere 90 anni: in una lunga intervista si è raccontato ed ha ripercorso la sua carriera artistica.

Il tempo scorre inesorabile, ma ci sono persone che sembrano attraversarlo con una grazia e una vitalità fuori dal comune. Gino Paoli, icona della musica italiana, celebra un traguardo significativo: i novant’anni. Un’età che porta con sé riflessioni, cambiamenti e la voglia di condividere, ancora una volta, la propria essenza con il mondo.

Un artista che ha saputo toccare il cuore di generazioni, raccontandosi attraverso le note e le parole, continua a dimostrare la sua unicità nell’approcciare la vita con il desiderio di vivere pienamente ogni momento, senza restare ancorato al passato o temere il futuro.

Le parole di Gino Paoli

Per festeggiare questo importante traguardo, Gino Paoli ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista. Si descrive come un eterno ragazzo alla ricerca di modalità per esprimersi e sentirsi libero. Questo desiderio di espressione e di libertà lo ha guidato lungo il percorso della sua straordinaria carriera musicale, facendogli guadagnare amore e ammirazione da parte del pubblico.

Paoli riflette sulla sua vita attraverso le parole della sua canzone “Una lunga storia d’amore” : “Parla della mia provvisorietà. Non sono mai stato definitivo in nulla. Non so cosa farò domani, quanto starò ancora con Paola, quanto mi rimanga da vivere. Non puoi dare una logica al corso della vita. Le situazioni ti arrivano addosso e basta“.

Gino Paoli

“Mi sono sempre appassionato a tutto ciò che vivevo” – prosegue – “Però lo sono più adesso, perché la vecchiaia offre il vantaggio di accorgersi di tutto. Sono quasi due anni che non canto in pubblico. Però non ne sento proprio la mancanza”.

Il tentativo di suicidio

Poi Gino Paoli ha parlato di un episodio molto doloroso del suo passato: un tentativo di suicidio. L’11 luglio 1963 l’artista cercò di uccidersi sparandosi un colpo di pistola al cuore, ma non ebbe successo: “L’ho fatto perché da questo mondo mi sembrava di aver già avuto tutto. Cos’altro avrei potuto desiderare?”.