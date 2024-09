Grave lutto per Marco Mengoni: addio a mamma Nadia

Gravissimo lutto per Marco Mengoni: è morta la madre, Nadia Ferrari, con cui il cantante ha sempre avuto un rapporto speciale.

Nella serata di ieri, 22 settembre 2024, è giunta la triste notizia della scomparsa di Nadia Ferrari, madre del celebre cantante Marco Mengoni. Il decesso, annunciato dai fan sulla pagina Facebook “Ronciglione per Marco“, ha commosso la comunità e tutti coloro che seguono l’artista, noto per il suo stretto legame con la figura materna.

Nadia Ferrari, da tempo malata secondo quanto riportato da Repubblica, lascia un vuoto incolmabile non solo nella vita del figlio ma anche nel cuore di coloro che le erano vicini.

Un legame indissolubile

Marco Mengoni ha sempre avuto un rapporto speciale con sua madre, Nadia Ferrari, che lo ha supportato fin dagli esordi della sua carriera, spingendolo a perseguire le sue passioni musicali. Nonostante preferisse rimanere lontano dai riflettori, la signora Ferrari era una presenza costante e di supporto per suo figlio, pronto a offrire una mano nei momenti di necessità.

La potenza di questo legame è stata più volte sottolineata dal cantante stesso, che in diverse occasioni ha pubblicamente espresso la sua gratitudine e amore per la madre. Nel 2023 dal palco del Teatro Ariston, Marco Mengoni le aveva dedicato la vittoria dicendo: “Dedico questo festival alla donna che mi ha messo al mondo. Devo ringraziare la vita per avermi fatto superare delle esperienze forti che però ti forgiano e ti fanno crescere. Parlo di esperienze di vita privata che sono molto delicate“.

Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2024

Marco Mengoni: le dediche alla madre

Il legame tra Mengoni e sua madre non è mai stato un segreto, soprattutto grazie agli omaggi musicali e alle dediche che il cantante le ha riservato nel corso degli anni. Dall’emozionante dedica della vittoria al Festival di Sanremo 2023 alla canzone “Luce” contenuta nell’album “Materia (Terra)“, Marco ha più volte messo in luce l’importanza della figura materna nella sua vita e nella sua crescita personale e artistica.

Questi gesti dimostrano non solo l’affetto profondo che legava Mengoni alla madre, ma anche il desiderio di condividere con il suo pubblico i valori e le esperienze che hanno plasmato la sua persona e la sua musica.