Fedez: “Allucinazione collettiva” è in cima alle classifiche di ascolti

“Allucinazione collettiva”, l’ultimo singolo di Fedez dedicato alla ex Chiara Ferragni, ha già ottenuto oltre 3 milioni di ascolti.

Fedez ci ha preso in giro tutti. Quello che doveva essere l’ultimo capitolo del dissing con Tony Effe si è in realtà rivelata una canzone dedicata alla sua ex moglie, Chiara Ferragni. Un pezzo in cui il rapper racconta la sua verità sulla fine dalle storia d’amore che ha appassionato l’Italia intera.

Un astutissima mossa di marketing che ha decisamente dato i suoi frutti: in meno di 48 ore “Allucinazione collettiva” ha raggiunto 3 milioni di ascolti ed è salita in cima classifica dei brani più ascoltati in Italia su Spotify, oltre a essere in vetta nelle tendenze di YouTube Italia.

L’eco mediatico e le reazioni

Oltre al successo presso il pubblico, “Allucinazione Collettiva” ha suscitato reazioni e commenti da parte di altre figure pubbliche, come Selvaggia Lucarelli, che aveva anticipato alcune strofe della canzone, e la stessa Chiara Ferragni, che ha espresso un giudizio decisamente critico sul brano, vedendolo come un tentativo di sfruttare commercialmente momenti di vita privata molto delicati.

Nelle sue storie Instagram l’influencer, poche ore prima della pubblicazione, ha definito il pezzo: “Una finta canzone romantica, priva di sincerità. Un palese tentativo di sfruttare il momento, un atto violento, considerando che sono stati dieci mesi molto difficili. Sto cercando di andare avanti nonostante tutto e chiedo solo di essere lasciata fuori da questi giochi che non mi riguardano né ora né mai più“.

“Allucinazione collettiva”: il successo di pubblico

Come sempre accade con Fedez, questa sua ultima uscita ha spaccato l’opinione pubblica. Alcuni si sono detti commossi dalle parole del rapper e dalla sua sensibilità nell’affrontare temi delicati come la la fine di una storia importante. Altri invece hanno sottolineato come sia stato inadeguato da parte sua aver pubblicato una canzone simile dopo un’estate passata al centro delle cronache rosa, a pochi mesi dalla fine del matrimonio con Ferragni.