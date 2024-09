Tony Effe: dopo il dissing di Fedez, in arrivo il suo nuovo pezzo

Ieri notte Fedez ha fatto uscire un pezzo in cui insulta pesantemente Tony Effe: il trapper ha annunciato che sabato uscirà la sua risposta.

Non accenna a fermarsi la lite ormai in corso da giorni tra Fedez e Tony Effe. Anzi, la situazione si sta aggravando sempre di più: ieri notte l’artista di Rozzano ha pubblicato un pezzo in cui insulta pesantemente il trapper romano.

Ovviamente non può mancare una risposta a suon di rime: Tony ha annunciato che sabato uscirà il suo nuovo pezzo intitolato “Chiara“.

Il dissing di Fedez e l’attesa per la risposta di Tony Effe

Il riferimento contenuto nel titolo è chiaro: si parla di Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez. Nella canzone uscita ieri sera, infatti, il rapper di Rozzano ha accusato il collega di averci provato con lei mentre i due stavano ancora insieme (“Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi / Quelli come te io li chiamo infami“).

La scelta dell’artista romano mettere in mezzo l’ex moglie dell’avversario non è casuale: al suo brano Fedez ha fatto partecipare Taylor Mega, ex fidanzata di Tony Effe, che compare nel videoclip.

Il pezzo di Fedez, intitolato “L’infanzia difficile di un benestante”, contiene insulti e insinuazioni molto pesanti nei confronti di Tony Effe che viene accusato di essere un infame, un razzista ed anche un tossicodipendente. Bisogna però ricordare che questo brano è la risposta ad un dissing del trapper romano uscito solo pochi giorni prima.

Il silenzio di Chiara Ferragni

Sembra che Chiara Ferragni abbia tutte le intenzioni di prendere le distanze dalla discussione. L’influencer infatti non ha commentato in alcun modo la questione. A replicare, nelle ultime ore, è stata Chiara Biasi (anche lei citata da Fedez e accusata di “farsi di k*ta” con Tony Effe) che in un post su Instagram ha scritto: “Coloro che odiano, odieranno. Noi ci eleveremo”.