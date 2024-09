Eros Ramazzotti è di nuovo single? Le ultime indiscrezioni

Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe arrivata al capolinea la storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino.

Nonostante abbiano sempre mantenuto un certo riserbo sulla loro love story, Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino si sono spesso mostrati insieme sui social. Ormai però sono mesi che i due non si fanno vedere e questo ha alimentato le voci circa un loro probabile allontanamento.

Secondo quanto affermato da alcune fonti vicine alla coppia, la relazione sarebbe finita già da diversi mesi. Scopriamo gli ultimi gossip!

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino: una storia al capolinea

A sostenere l’ipotesi di una definitiva rottura tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino è l’esperta di gossip Deianira Marzano. La donna ha condiviso sul suo profilo Instagram molte segnalazioni ricevute nelle ultime ore: “Sembra che Eros e Dalila si siano separati. Lei vive all’estero, ma è tornata a Milano da qualche giorno e non sono insieme. In questo momento, lui si troverebbe in Turchia, in una località di mare“.

La rottura è poi stata confermata anche da un’altra fonte: “Un’altra fonte ha confermato la rottura: “È da più di un mese che si sono lasciati definitivamente, comunque lui è in Turchia, ha fatto una storia su Instagram”.

L’avvistamento con Desirée Popper

A gettare ancora più benzina sul fuoco del gossip, un recente avvistamento di Eros Ramazzotti in compagnia di Desirée Popper, ex partecipante del programma “Uomini e Donne” e attrice, durante un concerto dei Coldplay. Sebbene alcuni abbiano parlato di una semplice amicizia, non sono mancate le speculazioni su una maggiore complicità tra i due.

Nonostante le turbolenze nella sua vita amorosa, Eros Ramazzotti sembra trovare conforto e certezza nella sua famiglia. Recentemente, il cantante ha trascorso le vacanze estive insieme all’ex moglie, Michelle Hunziker, e alla figlia, Aurora, dimostrando che il legame che unisce una famiglia può superare anche le prove più difficili.