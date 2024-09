Ricovero in ospedale per Raf: “Ora sto bene”

Raf è stato ricoverato in ospedale per un problema alla faringe: sui social la moglie ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute.

Raffaele Refioli, in arte Raf, è stato ricoverato in ospedale e sottoposto ad un’operazione chirurgica per via di un problema alla faringe. Sui social, ripreso dalla compagna Gabriella Labate, ha spiegato ai fan cosa gli è accaduto e li ha rassicurati sulle sue condizioni di salute.

Raf: il videomessaggio su Instagram

Su Instagram, con un video pubblicato sul profilo di Labate, Raf ha raccontato ai fan: “Tutto apposto, solo un intervento che dovevo fare da tempo per migliorare anche la prestazione del canto“.

Con la voce ancora impastata a causa dell’anestesia, ha poi rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute: “Avevo un piccolo problema alla faringe e laringe. La sedazione ancora non è passata, però è una tecnologia avanzata e poco invasiva, tutto apposto“.

Il ruolo di Gabriella nella vita di Raf

Gabriella Labate è una figura centrale nella vita dell’artista. La coppia si è conosciuta nel lontano 1987, un incontro che sembrava predestinato ad avere un profondo impatto sulla vita personale e professionale del cantante.

L’aneddoto del loro primo incontro lo ha raccontato lo stesso Raf in un’intervista Corriere della Sera: “Mi sono messo a provare da solo sul palco davanti alle sedie vuote. A un tratto arriva lei e si siede. Mi fissa. Mi cade la sigaretta. Mi cade lo spartito. Le stavo antipatico, credeva fossi un montato. Lì però ha capito che ero soltanto imbranato e timido, non str…. Dopo l’ho invitata a cena“.

Dopo il matrimonio celebrato nel 1996, Raf e Gabriella hanno costruito una famiglia ed hanno avuto due figli: Bianca e Samuele. L’amore e il legame con Gabriella hanno ispirato Raf nel corso degli anni, tanto che gli ha dedicato la canzone “Sei la più bella del mondo“.