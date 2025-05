Tony Effe e Tommy Cash hanno annunciato una collaborazione inaspettata: ecco cosa hanno preparato i due artisti.

Nel panorama musicale italiano, Tony Effe è uno degli artisti che fa più discutere. Dalle polemiche sui testi delle sue canzoni, fino ai dissing con Fedez e Valerio Scanu, di certo non è una star che ama mantenere un basso profilo. Per questo motivo non sorprende la notizia che ha iniziato a circolare nelle ultime ore: il trapper romano collaborerà con Tommy Cash, l’eccentrico cantante estone che parteciperà all’Eurovision Song Contest 2025 con “Espresso Macchiato”. Scopriamo tutti i dettagli.

Tony Effe: la collaborazione con Tommy Cash

Che Tony Effe e Tommy Cash stessero preparando qualcosa insieme era chiaro da tempo. I due artisti hanno iniziato a farsi vedere sempre più spesso insieme e anche sui loro profili social hanno condiviso video ironici e simpatici in cui sono presenti entrambi.

Il rapper Tommy Cash posa per i fotografi a un evento – notiziemusica.it

Dopo settimane di attesa e di indiscrezioni, oggi è finalmente arrivato l’annuncio ufficiale condiviso dai due artisti con un post su Instagram. Questa notte a mezzanotte uscirà una nuova versione di “Espresso Macchiato”, arricchita dalla presenza di Tony Effe.

Questo remix nasce all’interno di un contesto già favorevole, dato che la versione originale della canzone ha raggiunto la cima di importanti classifiche italiane, come la Viral 50 di Spotify e la Top 50 dell’Airplay radiofonico, diventando un fenomeno su TikTok con i suoi numeri da capogiro: 27 milioni di creazioni e 17 mila visualizzazioni, a fronte dei 16 milioni di views su YouTube.

La forza virale di “Espresso Macchiato”

Non si tratta solo di un semplice remix, ma di un vero e proprio evento musicale che riconferma la capacità di “Espresso Macchiato” di essere un pezzo da record. La traccia ha infatti infranto barriere, presentandosi come un ponte virtuale tra le culture musicali estone e italiana, e tra differenti generi artistici.

In un’era dominata dai social media e dalle piattaforme di streaming, la viralità di un brano può segnare la differenza tra un successo passeggero e uno duraturo. “Espresso Macchiato” sembra destinato a questo secondo percorso, grazie anche all’aggiunta del tocco unico di Tony Effe.