Sanremo 2026, Carlo Conti ha fatto la prima scelta: l’indiscrezione

Secondo le ultime indiscrezioni, Carlo Conti avrebbe già scelto la prima persona da avere al suo fianco sul palco di Sanremo 2026.

Anche se mancano ancora moltissimi mesi, iniziano già a circolare le prime indiscrezioni su Sanremo 2026. Secondo le ultime voci Carlo Contri avrebbe già individuato una persona che vorrebbe avere al suo fianco nella conduzione della prossima edizione di Festival. Si tratta di Nathalie Guetta, attrice nota soprattutto per il suo ruolo nella fiction Rai “Don Matteo” e per la partecipazione a “Pechino Express”. Scopriamo tutti i dettagli.

Nathalie Guetta: il desiderio di andare a Sanremo

Durante la sua intervista al programma Belve del 29 aprile, Nathalie Guetta ha confessato a Francesca Fagnani il desiderio di salire sul palco dell’Ariston. “Prima di morire, voglio fare la soubrette a Sanremo“ – ha rivelato l’attrice.

Carlo Conti conduce lo Zecchino d’Oro – www.notiziemusica.it

Questa simpatica frase non è passata inosservata ed è arrivata anche a Carlo Conti. Pare infatti che il direttore artistico di Sanremo 2026 sia rimasto colpito dal desiderio dell’attrice e stia seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di contattarla nelle prossime settimane per includerla nel cast del Festival

Carlo Conti: a lavoro per selezionare il cast di Sanremo 2026

Le informazioni riportate da alcuni settimanali di spettacolo sottolineano come Carlo Conti sia già intensamente al lavoro per definire il cast che accompagnerà la nuova edizione del Festival di Sanremo nel 2026.

Oltre a Nathalie Guetta, sul palco di Sanremo 2026 potrebbero essere presenti anche diversi personaggi vicini al direttore artistico. “Anche nella nuova edizione accanto a me ci saranno persone a cui tengo” – ha infatti dichiarato Conti. Per ora non ci sono ancora certezze su chi sarà presente il prossimo anno sul palco dell’Ariston. Non ci resta che attendere e scoprire nei prossimi mesi quali saranno le scelte del conduttore.