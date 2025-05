All’Eurovision, Topo Gigio sarà lo spoke person per l’Italia, mentre Lucio Corsi ha chiesto i sottotitoli per far comprendere la sua canzone.

Ieri 8 maggio, si è tenuta la conferenza stampa relativa l’Eurovision Song Contest 2025, che avrà luogo a Basilea dal 13 al 17 maggio. In tale occasione, Claudio Fasulo (vice direttore Intrattenimento Prime Time) ha rivelato chi sarà lo spoke person incaricata di leggere i voti per l’Italia, ossia Topo Gigio. Dal canto suo, Lucio Corsi ha spiegato di aver richiesto dei sottotitoli in lingua per far capire al pubblico straniero il significato di “Volevo essere un duro”.

Topo Gigio e il ruolo di spoke person

La scelta di rendere Topo Gigio lo spoke person per l’Italia è rivoluzionaria. Infatti, non era mai successo prima che a leggere i voti non fosse una persona umana ma un pupazzo. In un video pubblicato sul web, appare proprio Topo Gigio con la sua inconfondibile voce: “Sono il primo topo che partecipa a una conferenza stampa. Dato che sono un topolino buono sarò vicino a Lucio anche in questa occasione“.

Non è la prima volta che il celebre pupazzo compare accanto al cantante. Infatti, Topo Gigio era diventato anche il protagonista assoluto della performance della serata cover, quando Lucio Corsi ha intonato “Nel blu dipinto di blu”.

Lucio Corsi sull’Eurovision: “Non mi importa della classifica”

Nel corso della conferenza stampa, anche Lucio Corsi ha avuto modo di prendere parola. Il cantante, ha dichiarato di aver richiesto dei sottotitoli in lingua straniera per la sua “Volevo essere un duro“, in modo da permettere a tutti di poterne comprendere il significato.

Il cantante ha poi fatto una riflessione su cosa la gara rappresenti per lui, facendo intendere di non partecipare tanto per vincere, quanto piuttosto per trasmettere al pubblico una canzone a cui tiene molto. Lo stessoCorsi ha ammesso: “Amo il fatto che la musica non sia una competizione, non deve avere questa caratteristica, porto una canzone a cui tengo, per suonare e imparare a far meglio questo mestiere, è la cosa che amo, non il fatto che si vincano premi“.

“Ovviamente spero di fare un bel Eurovision, di divertirmi e farlo al meglio. Ci tengo molto, sia alla canzone che al fare bella figura, ma va al di là della classifica“, ha concluso l’artista.