Chiara Iezzi si è confidata con Caterina Balivo nel salotto de La Volta Buona. Qui la cantante ha parlato a cuore aperto rivelando alcuni momenti molto difficili che ha dovuto affrontare durante il suo periodo buio. La cantante, infatti, è sprofondata nell’abisso dopo la separazione professionale da Paola, sua sorella, con cui in passato ha pubblicato canzoni di successo.

La cantante ha spiegato a Caterina Balivo che abbia fatto molta fatica ad affrontare quel periodo così complicato, segnato dalla mancata risposta del mercato musicale alle produzioni artistiche sue e di sua sorella Paola. “Ho avuto delle crisi personali che mi hanno impedito di continuare a lavorare, proprio non potevo più andare avanti“, ha spiegato Chiara Iezzi .

Tuttavia, la cantante ha sempre visto la sua come una crisi professionale e non personale nei confronti di Paola: “Era uno scontro col mercato, perché noi proponevamo il nostro genere e qui eravamo comunque fedeli a noi stesse e ad un certo punto il mercato musicale non rispondeva a quella che era la nostra offerta musicale“.