Subito dopo l’elezione di Papa Leone XIV, Fedez ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha manifestato il suo disappunto.

Nella prima serata di ieri 8 maggio 2025, è avvenuta la fumata bianca con cui si è annunciato il nuovo papa. A ricevere la nomina, il Cardinale Robert Francis Prevost, ora conosciuto come Papa Leone XIV. Come tantissime altre persone, anche Fedez ha assistito alla diretta dell’Habemus Papam, ma subito dopo la rivelazione dell’identità del nuovo pontefice, il rapper ha manifestato il suo disappunto.

La storia di Fedez e la polemica

Il rapper milanese ha espresso la sua delusione verso Prevost e per renderlo noto al pubblico ha pubblicato una storia su Instagram con un’informazione relativa il passato del nuovo papa. Il contenuto è caratterizzato da un’informazione scritta in nero su sfondo bianco che recita così:

“Due vicende legate agli abusi sessuali del clero hanno toccato la figura di Prevost. La prima risale ai primi anni 2000, quando, da provinciale agostiniano a Chicago, fu coinvolto in un caso di ospitalità a un sacerdote già condannato per pedofilia. Più recentemente, durante il suo episcopato a Chiclayo (Perù), è stato accusato di aver gestito con scarsa trasparenza un’indagine su due sacerdoti accusati di molestie. La diocesi ha replicato che Prevost seguì le corrette procedure canoniche, ascoltò le vittime e trasmise i dossier al Dicastero per la Dottrina della Fede“.

In aggiunta all’informazione, Fedez si è limitato ad aggiungere in sovrimpressione un semplice “Amen“, senza aggiungere alcuna parola.

L’antefatto

Ma cosa si riferisce la storia di Fedez? Ebbene, il rapper fa riferimento ai casi di Richard McGrath e James Ray, agostiniani che ricevettero l’accusa di aver abusato di minori negli anni ’90 a Chicago. All’epoca dei fatti, diverse persone avrebbero accusato Prevost di non aver agito con sufficiente severità verso i due sacerdoti.

Per quanto riguarda i fatti del Perù, si dice che essi risalgano al 2020, quando Prevost sarebbe venuto a conoscenza della drammatica vicenda di tre sorelle. Queste ultime avrebbero dichiarato di aver subito degli abusi da un sacerdote tra il 2006 e il 2010. Stando alle indiscrezioni, Prevost non avrebbe provvedimenti e invitò le giovani a rivolgersi alle autorità civili. La Chiesa, infatti, sarebbe potuta intervenuta solo con una denuncia esterna.

Dal suo canto, Prevost ha sempre respinto ogni accusa, anzi, come è noto, in Perù ha aperto anche il primo centro di ascolto per le vittime.