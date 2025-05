Harry Styles, ex One Direction, ha partecipato in incognito all’elezione del nuovo Papa. Tuttavia, una fan l’ha riconosciuto: la foto.

La fumata bianca, avvenuta ieri 8 maggio 2025, ha riunito tantissime persone in piazza San Pietro. Non appena l’annuncio si è diffuso, l’intera città di Roma si è bloccata e milioni di fedeli sono corsi verso il Vaticano per assistere all’Habemus Papam. Tra essi, un ospite d’eccezione del tutto inaspettato: Harry Styles.

Harry Styles in piazza San Pietro: la foto virale

Certo, di primo impatto non dev’essere stato facile riconoscere Harry Styles. Il cantante, ex membro degli One Direction, ha fatto il suo ingresso in piazza San Pietro in totale incognito. Infatti, l’artista ha optato per un look che gli potesse garantire la giusta privacy: occhiali scuri, un po’ di barba, baffetti e un cappellino con visiera.