Lucio Corsi ha appena concluso la prima prova sul palco dell’Eurovision 2025. Il profilo Reddit dell’evento rivela come sia andata.

Grande novità per l’Eurovision Song Contest 2025: il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva a 360° nell’evento grazie al profilo Reddit ufficiale. L’account, infatti, svelerà il dietro le quinte del festival, con tanto di prove dei vari concorrenti in gara. Nelle ultime ore, il focus si è concentrato proprio su Lucio Corsi, che rappresenterà l’Italia.

Seppur il filmato delle prove (che come da regolamento si tengono a porte chiuse) non sia ancora disponibile, sono trapelate comunque delle informazioni sulla prova di Corsi: ecco cosa sappiamo in merito.

La prima prova di Lucio Corsi all’Eurovision 2025

Come è noto, l’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea si svolgerà presso la St. Jakobshalle Arena. Nelle scorse ore, Lucio Corsi ha preso parte alla prima prova ufficiale, eseguendo la sua “Volevo essere un duro“. Ma come è andata? Prima di tutto è bene sottolineare che la performance del cantante è molto simile a quella eseguita a Sanremo. Infatti, Corsi si trova seduto accanto al piano con un costume di scena caratterizzato delle iconiche spalline giganti e ad accompagnarlo c’è Tommaso Ottomano.

A questo punto l’artista si sposta e raggiunge il centro del palco, dove imbraccia la sua chitarra. Ma dove sta la novità? Ebbene ad aver subito una modifica sono gli elementi di scena, ossia due speaker sul fondo, uno alto quattro metri, l’altro leggermente più piccolo. Un altro dettaglio che fa la differenza è il filtro color seppia che verrò applicato durante la performance e che le conferirà un carattere vintage.

Lucio Corsi si esibisce al Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

